Великдень 2019: що категорично не можна робити напередодні свята

Фото: Великдень 2019 (РБК-Україна)

Великдень – одне з найважливіших свят для православних українців

Великдень – одне з найважливіших свят для православних. Також цей день є дуже важливим для багатьох українців, які дотримуються стародавніх традицій його святкування. Зокрема, багато хто строго слідує правилам, які встановила церква в дні до Пасхи і під час самого свята. Цього року Великдень у православних християн відзначається в неділю 28 квітня.

Що категорично не можна робити за день або два дні до Великодня? Читайте у матеріалі Styler.

Як відомо, Великодню 2019 року передує Страсний тиждень. Його також називають Страсним тижнем. Він розпочався 22 квітня. Ці дні вважаються найбільш сумними перед світлим святом Воскресіння Христового, яке настане вже зовсім скоро. До речі, особливо важливими православні християни вважають останні три дні перед святом Великодня.

Фото: Великдень 2019 – що можна і не можна робити перед святом (pixabay.com)

Велика п'ятниця перед Великоднем більш відома як Страсна п'ятниця. Цей день здавна вважають найскорботнішим днем усієї седмиці.

Що категорично забороняється віруючим у Страсну п'ятницю? Вважається, що цього дня потрібно повністю утриматися від їжі. Можна лише пити воду. Також в цей день православні християни згадують про суд, розп'яття і смерть Спасителя на хресті.

Увечері в день Страсної п'ятниці під час церковних богослужінь у храмах виносять Плащаницю. Цього дня також забороняється робити що-небудь по дому. Суворо забороняються розважальні заходи, наприклад, концерти. У Страсну п'ятницю заборонено співати, танцювати і навіть слухати музику.

Велика субота (Страсна субота) – день, коли у храмах прийнято згадувати поховання Христа, інформація про який дійшла до нас з Біблії. Цікаво, що вже у цей день священнослужителі в церквах надягають світлі святкові шати.

Фото: Великдень 2019 відзначається у неділю 28 квітня (pixabay.com)

Що не можна робити цього дня? Як і у Страсну п'ятницю, веселитися в цей день суворо забороняється. Не варто відвідувати розважальні заходи. Не можна пити алкоголь. Також цього дня ті православні, які строго слідують всім правилам і звичаям, відмовляються від їжі. Втім, цього не радять робити вагітним жінкам і тим, у кого є проблеми зі здоров'ям.

У Страсну суботу, крім того, дозволяється приймати їжу, але вона повинна бути гарячою і рослинною. Їсти м'ясо цього дня теж забороняється. Їжа, яку вживають в їжу у Страсну суботу, не повинна також містити масла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, якою буде погода на Великдень 2019-го року. Свій прогноз щодо погоди на свята склали синоптики.

Крім того, повідомлялося, у скільки українцям обійдеться великодній кошик цього року. На подорожчання вплинула інфляція, і економісти підрахували, скільки тепер коштують основні продукти для великоднього кошика в Україні.