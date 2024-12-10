Пасажир зняв на відео обстановку в літаку під час аварійної посадки

З’явилося вражаюче відео з салону літака авіакомпанії Quantas, що здійснив екстрену посадку в австралійському Брісбені через технічну справність.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання 4BC Brisbane, яке поділилося цими кадрами в соціальних мережах.

Відомо, що вранці вівторка, 10 грудня, Embraer E190 вилетів у напрямку Аделаїди, проте приблизно через 40 хвилин після початку польоту був змушений повернутися до аеропорту через повідомлення про проблеми з гальмами шасі.

Один із пасажирів розповів журналістам, що командир повітряного судна з гучного зв'язку оголосив про необхідність підготуватися до жорсткої посадки.

Кадри, зняті у салоні, показують, що під час посадки бортпровідники дали команду пасажирам нахилитися та опустити голови.

"Залишайтеся внизу, голови вниз", - говорила постійно стюардеса.

На щастя, посадка пройшла успішно та ніхто не постраждав.

"Це було диво, що ми приземлилися без пошкоджень. Весь літак заповнився оплесками та криками радості. Екіпаж проробив чудову роботу, а командир тиснув кожному руку, коли ми виходили з літака", - розповів очевидець.

Що не можна робити під час аварійної посадки літака

Під час аварійної посадки кожна секунда на рахунку, тому важливо знати, як діяти правильно. Ось 5 речей з сайту Європейського агентства авіаційної безпеки, яких категорично не можна робити в такій ситуації.

Не вставайте з місця. Під час турбулентності або аварійної посадки найбезпечніше місце - ваше крісло з пристебнутим паском безпеки. Вставання може призвести до травм вас самих та інших пасажирів.

Не відкривайте багажну полицю. Відкриття багажної полиці під час турбулентності може призвести до того, що на вас впадуть важкі предмети.

Не намагайтеся вийти з літака до команди екіпажу. Екіпаж літака навчений діяти в екстремальних ситуаціях і знає, як організувати евакуацію найбезпечнішим чином. Ваша спроба самостійно покинути літак може завадити евакуації інших пасажирів.

Не використовуйте мобільний телефон. Під час аварійної посадки використання мобільного телефону може створити перешкоди для зв'язку екіпажу з диспетчерською службою.

Не панікуйте. Паніка - найгірший порадник в екстремальних ситуаціях. Спробуйте заспокоїтися, виконуйте всі вказівки екіпажу і дотримуйтесь правил безпеки.

Що потрібно робити під час аварійної посадки літака

Пристебніть ремінь безпеки. Це найважливіше правило безпеки під час польоту!

Уважно слухайте команди екіпажу. Екіпаж літака - це професіонали, які знають, як діяти в екстремальних ситуаціях. Виконуйте всі їхні вказівки.

Займіть позу ембріона. Притисніть голову до колін і обхопіть її руками. Це допоможе захистити голову та шию від ударів.

І пам’ятайте: знання правил поведінки в екстремальних ситуаціях може врятувати ваше життя. Тому перед польотом ознайомтеся з інструкцією з безпеки, яка зазвичай знаходиться у кишені сидіння перед вами.