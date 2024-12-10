Пассажир снял на видео обстановку в самолете во время аварийной посадки

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание 4BC Brisbane, которое поделилось этими кадрами в социальных сетях.

Известно, что утром вторника, 10 декабря, Embraer E190 вылетел в направлении Аделаиды, однако спустя примерно 40 минут после начала полета был вынужден вернуться в аэропорт из-за сообщений о проблемах с тормозами шасси.

Один из пассажиров рассказал журналистам, что командир воздушного судна по громкой связи объявил о необходимости подготовиться к жесткой посадке.

Кадры, снятые в салоне, показывают, что во время посадки бортпроводники дали команду наклониться и опустить головы.

"Оставайтесь внизу, головы вниз", - говорила постоянно стюардесса.

К счастью, посадка прошла успешно и никто не пострадал.

"Это было чудо, что мы приземлились без повреждений. Весь самолет заполнился аплодисментами и криками радости. Экипаж проделал отличную работу, а командир жал каждому руку, когда мы выходили из самолета", - рассказал очевидец.

Что нельзя делать во время аварийной посадки самолета

При аварийной посадке каждая секунда на счету, поэтому важно знать, как поступать правильно. Вот 5 вещей с сайта Европейского агентства авиационной безопасности, которые категорически нельзя делать в такой ситуации.

Не поднимайтесь с места. Во время турбулентности или аварийной посадки самое безопасное место - ваше кресло с пристегнутым поясом безопасности. Вставание может привести к травмам у вас самих и других пассажиров.

Не открывайте багажную полку. Открытие багажной полки при турбулентности может привести к тому, что на вас упадут тяжелые предметы.

Не пытайтесь выйти из самолета в команду экипажа. Экипаж самолета научен действовать в экстремальных ситуациях и знает, как организовать эвакуацию самым безопасным образом. Ваша попытка самостоятельно покинуть самолет может помешать эвакуации других пассажиров.

Не используйте мобильный телефон. При аварийной посадке использование мобильного телефона может создать помехи для связи экипажа с диспетчерской службой.

Не паникуйте. Паника - самый плохой советчик в экстремальных ситуациях. Попытайтесь успокоиться, следуйте всем указаниям экипажа и соблюдайте правила безопасности.

Что нужно делать во время аварийной посадки самолета

Пристегните ремень безопасности. Это самое важное правило безопасности во время полета!

Внимательно слушайте команды экипажа. Экипаж самолета - это профессионалы, знающие, как действовать в экстремальных ситуациях. Следуйте всем их указаниям.

Займите позу эмбриона. Прижмите голову к коленям и обхватите ее руками. Это поможет защитить голову и шею от ударов.

И помните: знание правил поведения в экстремальных ситуациях может спасти вашу жизнь. Поэтому перед полетом ознакомьтесь с инструкцией по безопасности, которая обычно находится в кармане сиденья перед вами.