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Вот это новость: знаменитый ведущий и пародист идет на выборы в Раду

STYLERПерсоны    23.06.2019 - 12:45
Вот это новость: знаменитый ведущий и пародист идет на выборы в Раду
Скичко идет в политику (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Александр Скичко идет в политику

Александр Скичко, который является известным ведущим, присоединится к команде президента Зеленского "Слуга народа". О решении пойти на выборы в Раду шоумен заявил в социальной сети Instagram.

"Друзья, у меня для вас важная новость. Сегодня были опубликованы списки мажритарников от партии "Слуга народа", и теперь я могу официально сказать, что я иду в политику", - заявил Скичко.

Ведущий рассказал, что планирует баллотироваться в парламент по 197 округу в Черкасской области, а также заявил, что именно сподвигло его пойти в политику.

.Скичко идет в политику (видео: instagram.com/aleksandrskichko)

"Мне надоело слушать пустые обещания политиков каждые 5 лет. Надоело ездить по разбитым дорогам. Мне надоело слышать, что мои друзья хотят уехать в другую страну, обсуждают куда лучше поехать зарабатывать, ведь в Украине жить невозможно. Я считаю, что мы теряем наше государство, а мне этого очень не хочется", - прокомментировал он.

Кроме того, ведущий добавил, что президенту Зеленскому мешают работать и добиваться поставленных задач, а Верховная Рада отказывается голосовать по его инициативам.

"Я считаю, что это прямое неуважение к его избирателям и всей Украине. Я верю в нашего Президента, я верю в партию "Слуга народа" и я верю в то, что вы нас поддержите", - добавил Александр Скичко.

Пользователи мигом отреагировали на заявление ведущего. Не все были довольны решением Скичко и сеть, как обычно, разделилась на два табора:

  • Как ведущего ценю и уважаю. Очень нравится и всегда смотрю "Звездный путь". Но как политик... Очень грустно.
  • С Богом! Удачи! я только за.
  • Желаю успехов! Сил вам! Украина победит.
  • Вот это новость!
  • Спасибо за Ваше неравнодушие к нашей стране. Удачи и терпения.
  • Класс! Именно таких людей не хватает в нашей стране!

Вот это новость: знаменитый ведущий и пародист идет на выборы в Раду

Скичко идет в политику (скриншот: instagram.com/aleksandrskichko)

Напомним, что близкая подруга Зеленского прокомментировала его уход в политику.

Мы писали, что Сергей Притула идет в политику и будет участвовать в парламентских выборах в списках партии "Голос", которая была создана украинским музыкантом Святославом Вакарчуком

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