Партія "Волос": Іво Бобул зібрався в Раду і "підірвав" мережу фотожабами

Вибори в Раду - Іво Бобул зібрався в депутати (колаж: РБК-Україна)

Списки кандидатів в нардепи поповнилися ще одним представником шоу-бізнесу

Про свої наміри балотуватися в народні депутати на виборах у Верховну Раду України 2019 заявив ще один артист. Так, у списку партії "Патріот", яку очолює політичний і громадський діяч Микола Голомша, з'явився легендарний 66-річний український виконавець Іво Бобул.

Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії український виконавець значиться під номером п'ять у списку партії.

Вибори в Раду - Іво Бобул зібрався в депутати (скрін: cvk.gov.ua)

Зазначимо, що мережа вже встигла наповнитися жартами і фотожабами про політичні амбіції Бобула.

"Хоч би партію на "Волос" перейменував", - зазначив один з користувачів.

"Ітіть", - очевидно цьому юзеру просто не вистачило слів.

Вибори в Раду - Іво Бобул зібрався в депутати (скрін: facebook.com)

"ВР буде гастролювати по містах і селах", - зауважив один з користувачів.

"Я зрозуміла кого в раді не вистачає, Джигурди!" - пожартувала чергова коментатор.

Вибори в Раду - Іво Бобул зібрався в депутати (скрін: facebook.com)

Також мережа наповнилася кумедними фотожабами на тему депутатства Іво Бобула.

Вибори в Раду - Іво Бобул зібрався в депутати (фото: facebook.com)

До речі, нещодавно депутат Київської міської ради Людмила Костенко, яка збирається балотуватися на позачергових парламентських виборах в Україні, організувала для жителів Оболоні свято, на якому з'явилася в дорогій футболці від Louis Vuitton.

Також повідомлялося, що відомий ведучий і пародист Олександр Скічко заявив про свої політичні амбіції. Він приєднався до команди президента Зеленського "Слуга народу".

Раніше ми писали, що Сергій Притула йде в політику і буде брати участь у парламентських виборах у списках партії "Голос", яка була створена українським музикантом Святославом Вакарчуком.