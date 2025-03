Паркур, стелс і екшен. 9 крутих альтернатив Assassin's Creed, які затягнуть надовго

The Witcher 3: Wild Hunt

Доступність: PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, Switch, PC.

Коли Ubisoft трансформувала Assassin's Creed зі стелс-екшену в рольовий бойовик, розробники посилалися на Skyrim, Fallout і The Witcher 3 як на ключові джерела натхнення. Однак саме "Відьмак 3" найбільше вплинув на розвиток серії.

Особливо це помітно в Assassin's Creed Odyssey і Valhalla: великий відкритий світ із сотнями годин контенту, нелінійні діалоги і вплив рішень на сюжет, а також схожа система екіпірування. Бойова система в The Witcher 3 нагадує швидкі битви від третьої особи з Origins, Odyssey і Valhalla, але з додаванням магічних знаків, що робить її більш різноманітною.

Думки можуть різнитися, але The Witcher 3 робить це все краще, і тому він заслужено вважається найкращою RPG останніх 15 років і однією з десяти найкращих рольових ігор усіх часів.

The Witcher 3: Wild Hunt (фото: IGN)

Horizon Zero Dawn & Forbidden West

Доступність: PS5, PS4

Як і The Witcher 3, обидві частини Horizon - це рольові екшени з відкритим світом від третьої особи, які напевно сподобаються шанувальникам останніх частин Assassin's Creed. Вони пропонують динамічні бої, можливість комбінувати ближній і дальній бій (луки і списи), а також стелс-механіки і вільне пересування світом.

В обох іграх присутня система вибору діалогів, лут з характеристиками і величезна карта, заповнена додатковими активностями. Якщо вам подобається вивчати світ AC, попутно слухаючи подкасти або аудіокниги, то Horizon теж вас затягне.

Horizon Zero Dawn & Forbidden West (фото: IGN)

Ghost of Tsushima

Доступність: PS5, PS4

В Ghost of Tsushima порівнюють бойову систему з Batman Arkham, ранніми Assassin's Creed і Sekiro. Гра пропонує третю особу, стелс, динамічні битви на мечах і багатий відкритий світ, заснований на реальних подіях: вторгнення Монгольської імперії в Японію в XIII столітті.

Ghost of Tsushima (фото: IGN)

Middle-earth: Shadow of Mordor & Shadow of War

Доступність: PS4, Xbox One, PC

Shadow of Mordor настільки нагадувала AC, що колишній розробник Ubisoft звинуватив Monolith у запозиченні коду Assassin's Creed 2. Формально доведено це не було, але схожість у геймплеї очевидна.

Головне нововведення - система Nemesis, яка створює унікальних ворогів, що запам'ятовують ваші дії. Ubisoft використовувала її аналог в Assassin's Creed Odyssey (система "Найманців").

Middle-earth: Shadow of Mordor & Shadow of War (фото: IGN)

God of War (2018) & Ragnarok

Доступність: PS5, PS4

Якщо вам сподобалася Assassin's Creed Valhalla з її вікінгами та міфологією, то God of War 2018 і Ragnarok - обов'язкова до проходження.

На відміну від AC, God of War повністю занурюється в міфічний світ скандинавських богів, пропонуючи потужні бої від третьої особи і захоплюючий сюжет. Порівняно з Valhalla, тут глибша історія, сильніше опрацьовані персонажі та побічні квести.

God of War (2018) & Ragnarok (скріншот)

Far Cry

Доступність: PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, PC

Серія Far Cry від Ubisoft сподобається тим, хто любить досліджувати величезні карти, виконувати побічні завдання і зачищати території. Частини Far Cry 3-6 особливо схожі з Assassin's Creed за структурою ігрового процесу: захоплення аванпостів, збирання колекційних предметів, підкорення вишок.

Однак, на відміну від AC, Far Cry - це шутер від першої особи, де основний акцент зроблено на вогнепальну зброю.

Як і в Horizon, безліч необов'язкових активностей робить Far Cry чудовою грою для тих, хто полюбляє "ігри-чеклісти" або фоновий геймінг під подкасти.

Окремо варто відзначити серію Watch Dogs, яка теж створена Ubisoft і використовує схожу філософію відкритого світу.

Far Cry 5 (фото: Forbes)

Prince of Persia: The Sands of Time

Доступність: Xbox Series XS, Xbox One (за зворотною сумісністю), PS3 (у складі Prince of Persia Trilogy HD), PC, PS2, Xbox, GameCube, GBA

Саме з гри Prince of Persia: The Sands of Time народилася серія Assassin's Creed. У процесі роботи над продовженням Ubisoft придумала концепцію AC.

У The Sands of Time вже є паркур, акробатичні бої та головоломки, які пізніше стали основою перших частин AC. Найкраща версія оригіналу 2003 року доступна на PC і за зворотною сумісністю на Xbox.

Prince of Persia: The Sands of Time (фото: IGN)

Immortals Fenyx Rising

Доступність: PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, Switch, PC.

Immortals Fenyx Rising повністю занурена в грецьку міфологію, на відміну від Assassin's Creed Odyssey, де міфологія була лише частиною історії. Розробкою займалася Ubisoft Quebec, яка працювала і над Odyssey, тому їхні впливи добре простежуються.

До речі, ідея Immortals народилася випадково - з бага в Assassin's Creed Odyssey. Як розповідав креативний директор Скотт Філліпс, одного разу корабель гравця виявився повністю укомплектований циклопами замість звичайної команди. Це надихнуло команду створити гру, повністю присвячену міфологічним істотам.

Immortals Fenyx Rising (фото: IGN)

Kingdom Come: Deliverance 1 і 2

Доступність: PS4, Xbox One, Switch, PC.

Якщо вас приваблюють в Assassin's Creed історична достовірність і увага до деталей, то вам варто спробувати Kingdom Come: Deliverance 1 і 2 частини.

Хоча за геймплеєм вони сильно відрізняється від AC, ця середньовічна RPG створює неймовірно реалістичну атмосферу 15 століття. Події відбуваються у Священній Римській імперії, у королівстві Богемія (сучасна Чехія) - приблизно за кілька десятиліть до пригод Еціо Аудіторе.

Рівень опрацювання тут вражає: від системи виживання і реакції NPC на зовнішній вигляд героя до детальної архітектури середньовічних міст. Серія Kingdom Come вважається однією з найбільш достовірних історичних симуляторів, створених в ігровій індустрії.

Kingdom Come: Deliverance 1 і 2 (фото: IGN)

