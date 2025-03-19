Паркур, стелс і екшен. 9 крутих альтернатив Assassin's Creed, які затягнуть надовго

Assassin's Creed задала високу планку для ігор з відкритим світом, видовищними паркуром і потайними вбивствами. Однак на ринку є чимало гідних проектів, які пропонують схожий геймплей і захопливі пригоди.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт IGN, присвячений відеоіграм, розважальній індустрії та поп-культурі.
Доступність: PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, Switch, PC.
Коли Ubisoft трансформувала Assassin's Creed зі стелс-екшену в рольовий бойовик, розробники посилалися на Skyrim, Fallout і The Witcher 3 як на ключові джерела натхнення. Однак саме "Відьмак 3" найбільше вплинув на розвиток серії.
Особливо це помітно в Assassin's Creed Odyssey і Valhalla: великий відкритий світ із сотнями годин контенту, нелінійні діалоги і вплив рішень на сюжет, а також схожа система екіпірування. Бойова система в The Witcher 3 нагадує швидкі битви від третьої особи з Origins, Odyssey і Valhalla, але з додаванням магічних знаків, що робить її більш різноманітною.
Думки можуть різнитися, але The Witcher 3 робить це все краще, і тому він заслужено вважається найкращою RPG останніх 15 років і однією з десяти найкращих рольових ігор усіх часів.
Доступність: PS5, PS4
Як і The Witcher 3, обидві частини Horizon - це рольові екшени з відкритим світом від третьої особи, які напевно сподобаються шанувальникам останніх частин Assassin's Creed. Вони пропонують динамічні бої, можливість комбінувати ближній і дальній бій (луки і списи), а також стелс-механіки і вільне пересування світом.
В обох іграх присутня система вибору діалогів, лут з характеристиками і величезна карта, заповнена додатковими активностями. Якщо вам подобається вивчати світ AC, попутно слухаючи подкасти або аудіокниги, то Horizon теж вас затягне.
Доступність: PS5, PS4
В Ghost of Tsushima порівнюють бойову систему з Batman Arkham, ранніми Assassin's Creed і Sekiro. Гра пропонує третю особу, стелс, динамічні битви на мечах і багатий відкритий світ, заснований на реальних подіях: вторгнення Монгольської імперії в Японію в XIII столітті.
Доступність: PS4, Xbox One, PC
Shadow of Mordor настільки нагадувала AC, що колишній розробник Ubisoft звинуватив Monolith у запозиченні коду Assassin's Creed 2. Формально доведено це не було, але схожість у геймплеї очевидна.
Головне нововведення - система Nemesis, яка створює унікальних ворогів, що запам'ятовують ваші дії. Ubisoft використовувала її аналог в Assassin's Creed Odyssey (система "Найманців").
Доступність: PS5, PS4
Якщо вам сподобалася Assassin's Creed Valhalla з її вікінгами та міфологією, то God of War 2018 і Ragnarok - обов'язкова до проходження.
На відміну від AC, God of War повністю занурюється в міфічний світ скандинавських богів, пропонуючи потужні бої від третьої особи і захоплюючий сюжет. Порівняно з Valhalla, тут глибша історія, сильніше опрацьовані персонажі та побічні квести.
Доступність: PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, PC
Серія Far Cry від Ubisoft сподобається тим, хто любить досліджувати величезні карти, виконувати побічні завдання і зачищати території. Частини Far Cry 3-6 особливо схожі з Assassin's Creed за структурою ігрового процесу: захоплення аванпостів, збирання колекційних предметів, підкорення вишок.
Однак, на відміну від AC, Far Cry - це шутер від першої особи, де основний акцент зроблено на вогнепальну зброю.
Як і в Horizon, безліч необов'язкових активностей робить Far Cry чудовою грою для тих, хто полюбляє "ігри-чеклісти" або фоновий геймінг під подкасти.
Окремо варто відзначити серію Watch Dogs, яка теж створена Ubisoft і використовує схожу філософію відкритого світу.
Доступність: Xbox Series XS, Xbox One (за зворотною сумісністю), PS3 (у складі Prince of Persia Trilogy HD), PC, PS2, Xbox, GameCube, GBA
Саме з гри Prince of Persia: The Sands of Time народилася серія Assassin's Creed. У процесі роботи над продовженням Ubisoft придумала концепцію AC.
У The Sands of Time вже є паркур, акробатичні бої та головоломки, які пізніше стали основою перших частин AC. Найкраща версія оригіналу 2003 року доступна на PC і за зворотною сумісністю на Xbox.
Доступність: PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, Switch, PC.
Immortals Fenyx Rising повністю занурена в грецьку міфологію, на відміну від Assassin's Creed Odyssey, де міфологія була лише частиною історії. Розробкою займалася Ubisoft Quebec, яка працювала і над Odyssey, тому їхні впливи добре простежуються.
До речі, ідея Immortals народилася випадково - з бага в Assassin's Creed Odyssey. Як розповідав креативний директор Скотт Філліпс, одного разу корабель гравця виявився повністю укомплектований циклопами замість звичайної команди. Це надихнуло команду створити гру, повністю присвячену міфологічним істотам.
Доступність: PS4, Xbox One, Switch, PC.
Якщо вас приваблюють в Assassin's Creed історична достовірність і увага до деталей, то вам варто спробувати Kingdom Come: Deliverance 1 і 2 частини.
Хоча за геймплеєм вони сильно відрізняється від AC, ця середньовічна RPG створює неймовірно реалістичну атмосферу 15 століття. Події відбуваються у Священній Римській імперії, у королівстві Богемія (сучасна Чехія) - приблизно за кілька десятиліть до пригод Еціо Аудіторе.
Рівень опрацювання тут вражає: від системи виживання і реакції NPC на зовнішній вигляд героя до детальної архітектури середньовічних міст. Серія Kingdom Come вважається однією з найбільш достовірних історичних симуляторів, створених в ігровій індустрії.
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