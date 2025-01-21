15 найкращих ігор про політику для тих, хто хоче правити світом

Політика - це не тільки мистецтво керувати, а й стратегічний процес, де кожен крок може змінити хід історії. В іграх цього жанру вам доведеться не тільки ухвалювати найважливіші рішення, а й маніпулювати долями цілих народів, обстоювати свої інтереси і шукати баланс між владою і мораллю.

Про 15 найкращих політичних симуляторів, які дадуть змогу відчути себе справжнім лідером світового масштабу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Game Rant , присвячений відеоіграм.

The Political Process

Гра The Political Process вирізняється з-поміж інших політичних симуляторів завдяки можливості керувати будь-якими рівнями влади в США - від мера невеликого міста до президента. Гравець може обрати один із 3,000 округів у 50 штатах, налаштовувати свої політики (у межах схвалення виборців) і зовнішній вигляд персонажа.

Незважаючи на простоту інтерфейсу і відсутність яскравих візуальних ефектів, гра вражає своєю реалістичністю, увагою до деталей і величезним потенціалом для повторного проходження.

The Political Process (фото: Game Rant)

Tropico 6

Серія ігор Tropico поєднує гумористичний підхід із можливістю відчути себе правителем тропічного раю. Незважаючи на сатиричний тон, у грі присутній політичний процес: народ може повстати проти диктатора, а наддержави часів Холодної війни можуть втрутитися, якщо політика "бананової республіки" їм не сподобається.

Гравцеві доведеться балансувати між управлінням державою і підтриманням відносин із зовнішніми силами.

Tropico 6 (фото: Game Rant)

Suzerain

Гра Suzerain переносить гравця в роль політика у вигаданій геополітичній обстановці 1950-х років. Дія розгортається у фантазійному світі, що нагадує Європу, що виключає можливість передбачити події на основі реальної історії.

Перша кампанія відключає функцію завантаження збережень, змушуючи гравця ретельно обмірковувати свої рішення. Історія балансу між надією і цинізмом, насичена політикою і опрацьованим світом, ставить перед гравцем складні моральні та ідеологічні вибори.

Suzerain (фото: Game Rant)

Europa Universalis 4

Гра Europa Universalis 4, випущена у 2013 році, досі активно розвивається завдяки регулярним оновленням, новим DLC і поліпшенням. Це історична стратегія, де гравець керує країною, починаючи з Середньовіччя і проводячи її через різні історичні періоди аж до сучасності.

Політичні інтриги є ключовою частиною гри: щоб вижити і зміцнити свою націю, гравці повинні балансувати між війною, економікою і дипломатією.

Europa Universalis 4 (фото: Game Rant)

Crusader Kings 3

Гра Crusader Kings 3 переносить гравців у світ середньовічних правителів, де інтриги, захоплення влади і складні династичні зв'язки стають звичайною справою.

На відміну від інших стратегій, тут навіть ресурси та інструменти управління мають власну волю: члени сім'ї, васали і навіть придворні блазні можуть стати загрозою, що покладе край правлінню вашої династії.

Гравці можуть творити унікальні сценарії, наприклад, створити Європу, керовану монгольською династією гігантів-канібалів.

Crusader Kings 3 (фото: Game Rant)

Lawgivers 2

Гра Lawgivers 2 ідеально підходить для любителів детальної політичної симуляції. Вона пропонує унікальну можливість брати участь у розробці або захисті конституції держави.

Гравцям належить вносити поправки, ухвалювати закони, взаємодіяти з лобістами, брати участь у дипломатичних місіях, регулювати торгівлю, розв'язувати війни і торговельні конфлікти. Гра глибоко занурюється в нюанси політичного процесу, які часто ігноруються в інших симуляторах.

Lawgivers 2 (фото: Game Rant)

Frostpunk 2

У грі Frostpunk 2 людство виживає в суворому крижаному світі, де після апокаліпсису ресурси, житло, населення і, головне, тепло перебувають на межі зникнення. Як і в першій частині, це хардкорний симулятор будівництва та виживання, де головне завдання гравця - зберегти останні залишки людської цивілізації.

Одна з ключових відмінностей Frostpunk 2 - впровадження системи рад. Події гри розгортаються через 30 років після першої частини, і жителі міста, можливо, знову здобули демократію, організувавши раду, що представляє різні фракції.

Для ухвалення законів гравцеві доведеться вести переговори з членами ради, що додає елемент політичної інтриги, якого не було в оригіналі. Гравці з достатньою політичною проникливістю можуть навіть переконати раду передати їм диктаторські повноваження.

Frostpunk 2 (фото: Game Rant)

Rogue State Revolution

У грі Rogue State Revolution гравець бере на себе роль ключового члена уряду, який прийшов до влади після успішного перевороту. Мета - підняти руїни вигаданої близькосхідної країни Басенджі до рівня процвітаючої держави, уникаючи народного гніву, впливу зовнішніх сил і прикордонних воєн.

Гра поєднує елементи стратегії в стилі Sid Meier's Civilization і основи геймплея найкращих політичних симуляторів. Гравцям належить керувати міністрами, запускати пропаганду й уникати ухвалення згубних рішень, які можуть підірвати новий уряд.

Rogue State Revolution (фото: Game Rant)

We. The Revolution

Гра We. The Revolution переносить гравця в Париж 1794 року, за часів перших днів якобінської диктатури і терору після Французької революції. Гравець виступає в ролі судді, який повинен виживати в складній і смертельно небезпечній політичній обстановці, де страти через гільйотину стали повсякденністю.

Геймплей поєднує покрокові битви, збір доказів і побудову справ, органічно пов'язуючи всі елементи. Гравцеві доведеться завойовувати прихильність народу і впливових особистостей, балансувати між думкою своєї сім'ї і власними моральними принципами, щоб зберегти голову на плечах.

We. The Revolution (фото: Game Rant)

Twilight Struggle

Гра Twilight Struggle, заснована на однойменній популярній настільній грі, дає змогу гравцям узяти під контроль одну з двох наддержав часів Холодної війни - США або СРСР.

Гравці можуть змагатися один з одним або зі штучним інтелектом, занурюючись в історичні події, які оживають у вигляді напруженої політичної боротьби. Кожне рішення може призвести або до катастрофи, або до нової можливості, перевіряючи політичну майстерність гравців.

Twilight Struggle (фото: Game Rant)

Victoria 3

Victoria 3 являє собою стратегію, в якій гравці повинні балансувати між задоволенням потреб населення і досягненням своїх цілей, щоб не втратити легітимність і політичний капітал.

Дія гри відбувається в епоху Вікторіанської епохи, часу політичних і економічних трансформацій, і гравцям доведеться зіткнутися з несподіваними наслідками своїх рішень. Наприклад, фабрики можуть стати величезним економічним стимулом для країни, але політична сила, яку накопичують їхні власники, може призвести до серйозних потрясінь.

Підтримка може виходити не тільки від політичних партій, а й від народних рухів. Легітимність, яка забезпечується демократичними виборами, групами інтересів або правителем країни, залежить від її політичної системи.

Victoria 3 (фото: Game Rant)

Frostpunk

У Frostpunk гравці проводять багато часу, намагаючись підтримувати роботу генератора і забезпечувати житло для людей, поки погода стає дедалі холоднішою.

Щоб вижити в крижаному апокаліпсисі, гравцям доведеться час від часу відхилятися від своїх моральних принципів або ризикувати загинути від холоду.

Хоча Frostpunk не є віддзеркаленням політики мирного часу і не намагається імітувати її, ті, хто насолоджується подоланням криз із жорсткими політичними рішеннями "заради загального блага", оцінять темні й тривожні виклики, які гра ставить перед гравцем.

Frostpunk (фото: Game Rant)