Подорож у часі: як грати в Assassin's Creed у хронологічному порядку

Серія ігор Assassin's Creed від Ubisoft є однією з найпопулярніших і масштабних ігрових франшиз, відома своїми деталізованими історичними сеттингами та складним переплетенням сюжетів. З більш ніж дюжиною основних ігор та відгалуженнями хронологічний порядок серії може спантеличити як нових, так і бувалих гравців.

Assassin's Creed Odyssey (431-422 до н.е.)

Найраніша гра у всій серії - Assassin's Creed Odyssey. Дія розгортається під час Пелопоннеської війни між Афінами та Спартою. Ви граєте за Алексіоса чи Кассандру, нащадків легендарного спартанського царя Леоніда.

Величезний відкритий світ та елементи RPG дозволять вам по-справжньому зануритися у Стародавню Грецію, дослідити безліч історичних подій та зустріти відомих особистостей.

Assassin's Creed Odyssey (фото: Trueachievements)

Assassin's Creed Origins (49-43 до н.е.)

Наступна гра - Assassin's Creed Origins, дія якої відбувається у Птолеміївському Єгипті за часів правління Клеопатри. Ця гра розповідає про витоки Братства Ассасинів, фокусуючись на Байєку з Сіви та його дружини. Вона є важливою основою розуміння знань серії та народження Ассасинів.

Assassin's Creed Origins (фото: Trueachievements)

Assassin's Creed Mirage (861-862 рр. н.е.)

Дії Assassin's Creed Mirage розгортаються в Багдаді 9 століття і оповідає про Басіма Ібн Ісхака, ключового персонажа історії серії. Ця гра розкриває важливі деталі минулого та становлення Басіма, який відіграє значну роль у загальній історії Ассасинів.

Assassin's Creed Mirage (фото: Trueachievements)

Assassin's Creed Valhalla (873-878 рр. н.е.)

В Assassin's Creed Valhalla ви граєте за вікінга Ейвора під час вторгнення вікінгів до Англії.

Гра охоплює кілька років і пропонує багате зображення скандинавської міфології та культури, а також розширює легенду серії, пов'язуючи її з попередніми іграми через такого персонажа, як Басім із Assassin's Creed Mirage.

Assassin's Creed Valhalla (фото: Trueachievements)

Assassin's Creed (1191 рік)

Оригінальна гра Assassin's Creed розгортається під час Третього хрестового походу та знайомить гравців із Альтаїром Ібн-Ла'Ахадом. Ця гра закладає основу багатьох основних тем серії, включаючи вічну боротьбу між Ассасинами і Тампліерами.

Assassin's Creed (фото: Trueachievements)

Assassin's Creed II (1476-1499 роки)

Assassin's Creed II розповідає історію життя Еціо Аудиторе де Фіренце в епоху Відродження в Італії. Вона вважається однією з найкращих ігор серії, пропонуючи насичене оповідання, що охоплює кілька десятиліть і такі локації, як Флоренція, Венеція та Рим.

Assassin's Creed II (фото: Trueachievements)

Assassin's Creed Brotherhood (1499-1507 роки)

Assassin's Creed Brotherhood продовжує історію Еціо, який будує Братство Ассасінів у Римі. Гра вводить в серію розрахований на багато користувачів режим і поглиблює історичне і особисте підґрунтя для Еціо і його союзників.

Assassin's Creed Brotherhood (фото: Trueachievements)

Assassin's Creed Revelations (1511-1512 роки)

В Assassin's Creed Revelations Еціо вирушає до Константинополя, щоб розкрити секрети свого попередника Альтаїра. Ця гра завершує трилогію Еціо та пов'язує його історію з історією Альтаїра, надаючи важливі знання для розуміння загального сюжету.

Assassin's Creed Revelations (фото: Trueachievements)

Assassin's Creed IV: Black Flag (1715-1722 роки)

Assassin's Creed IV: Black Flag розгортається під час Золотого віку піратства. Гравці беруть під контроль Едварда Кенуея, пірата та діда Коннора з Assassin's Creed III. Морські битви та дослідження є ключовими особливостями гри, а також пропонують свіжий погляд на конфлікт серії.

Assassin's Creed IV: Black Flag (фото: Trueachievements)

Assassin's Creed Rogue (1752-1776 роки)

Головний герой Assassin's Creed Rogue - Шей Патрік Кормак, колишній Ассасін, який став Тамплієром. Гра пропонує унікальну точку зору, досліджуючи Орден Тамплієрів, і відбувається під час Семирічної війни, частково збігаючись із подіями Assassin's Creed III.

Assassin's Creed Rogue (фото: Trueachievements)

Assassin's Creed III (1760-1783 роки)

Assassin's Creed III розповідає історію Коннора Кенуея, онука Едварда, за часів Американської революції. Гра пропонує широкий відкритий світ у колоніальній Америці та поглиблює знання про конфлікт між Ассасінами та Тамплієрами.

Assassin's Creed III (фото: Trueachievements)

Assassin's Creed Unity (1789-1794 роки)

Дія Assassin's Creed Unity розгортається під час Французької революції і розповідає про Арно Доріана. Гра вводить кооперативний багатокористувальницький режим і демонструє всю метушню революційного Парижа.

Assassin's Creed Unity (фото: Trueachievements)

Assassin's Creed Syndicate (1868)

Assassin's Creed Syndicate відбувається у вікторіанському Лондоні під час промислової революції. Гравці керують близнюками Джейкобом та Іві Фрай, які будують Братство у самому серці Британської імперії. Гра поєднує історичні події з фірмовою скритністю та бойовою механікою серії.

Assassin's Creed Syndicate (фото: Trueachievements)

Сценарії сучасності

Хоча основна увага приділяється історичним подіям, кожна гра також містить сюжетні лінії сучасності, в яких беруть участь такі персонажі, як Дезмонд Майлс, Лайла Хассан та інші. Ці фрагменти пов'язують історичні розповіді воєдино і просувають уперед загальний сюжет серії.