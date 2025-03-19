Паркур, стелс и экшен. 9 крутых альтернатив Assassin’s Creed, которые затянут надолго

Assassin’s Creed задала высокую планку для игр с открытым миром, зрелищными паркуром и скрытными убийствами. Однако на рынке есть немало достойных проектов, которые предлагают схожий геймплей и увлекательные приключения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт IGN, посвященный видеоиграм, развлекательной индустрии и поп-культуре.
Доступность: PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, Switch, PC.
Когда Ubisoft трансформировала Assassin’s Creed из стелс-экшена в ролевой боевик, разработчики ссылались на Skyrim, Fallout и The Witcher 3 как на ключевые источники вдохновения. Однако именно "Ведьмак 3" больше всего повлиял на развитие серии.
Особенно это заметно в Assassin’s Creed Odyssey и Valhalla: обширный открытый мир с сотнями часов контента, нелинейные диалоги и влияние решений на сюжет, а также схожая система экипировки. Боевая система в The Witcher 3 напоминает быстрые сражения от третьего лица из Origins, Odyssey и Valhalla, но с добавлением магических знаков, что делает ее более разнообразной.
Мнения могут различаться, но The Witcher 3 делает это все лучше, и потому он заслуженно считается лучшей RPG последних 15 лет и одной из десяти лучших ролевых игр всех времен.
Доступность: PS5, PS4
Как и The Witcher 3, обе части Horizon - это ролевые экшены с открытым миром от третьего лица, которые наверняка понравятся поклонникам последних частей Assassin’s Creed. Они предлагают динамичные бои, возможность комбинировать ближний и дальний бой (луки и копья), а также стелс-механики и свободное передвижение по миру.
В обеих играх присутствует система выбора диалогов, лут с характеристиками и огромная карта, заполненная дополнительными активностями. Если вам нравится изучать мир AC, попутно слушая подкасты или аудиокниги, то Horizon тоже вас затянет.
Доступность: PS5, PS4
В Ghost of Tsushima сравнивают боевую систему с Batman Arkham, ранними Assassin’s Creed и Sekiro. Игра предлагает третье лицо, стелс, динамичные сражения на мечах и богатый открытый мир, основанный на реальных событиях: вторжении Монгольской империи в Японию в XIII веке.
Доступность: PS4, Xbox One, PC
Shadow of Mordor настолько напоминала AC, что бывший разработчик Ubisoft обвинил Monolith в заимствовании кода Assassin’s Creed 2. Формально доказано это не было, но сходство в геймплее очевидно.
Главное новшество - система Nemesis, которая создает уникальных врагов, запоминающих ваши действия. Ubisoft использовала ее аналог в Assassin’s Creed Odyssey (система "Наемников").
Доступность: PS5, PS4
Если вам понравилась Assassin’s Creed Valhalla с ее викингами и мифологией, то God of War 2018 и Ragnarok - обязательна к прохождению.
В отличие от AC, God of War полностью погружается в мифический мир скандинавских богов, предлагая мощные бои от третьего лица и захватывающий сюжет. В сравнении с Valhalla, здесь более глубокая история, сильнее проработаны персонажи и побочные квесты.
Доступность: PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, PC
Серия Far Cry от Ubisoft понравится тем, кто любит исследовать огромные карты, выполнять побочные задания и зачищать территории. Части Far Cry 3-6 особенно схожи с Assassin’s Creed по структуре игрового процесса: захват аванпостов, собирание коллекционных предметов, покорение вышек.
Однако, в отличие от AC, Far Cry - это шутер от первого лица, где основной упор сделан на огнестрельное оружие.
Как и в Horizon, множество необязательных активностей делает Far Cry отличной игрой для тех, кто любит "игры-чеклисты" или фоновый гейминг под подкасты.
Отдельно стоит отметить серию Watch Dogs, которая тоже создана Ubisoft и использует похожую философию открытого мира.
Доступность: Xbox Series XS, Xbox One (по обратной совместимости), PS3 (в составе Prince of Persia Trilogy HD), PC, PS2, Xbox, GameCube, GBA
Именно из игры Prince of Persia: The Sands of Time родилась серия Assassin’s Creed. В процессе работы над продолжением Ubisoft придумала концепцию AC.
В The Sands of Time уже есть паркур, акробатические бои и головоломки, которые позже стали основой первых частей AC. Лучшая версия оригинала 2003 года доступна на PC и по обратной совместимости на Xbox.
Доступность: PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, Switch, PC.
Immortals Fenyx Rising полностью погружена в греческую мифологию, в отличие от Assassin’s Creed Odyssey, где мифология была лишь частью истории. Разработкой занималась Ubisoft Quebec, которая работала и над Odyssey, поэтому их влияния хорошо прослеживаются.
Кстати, идея Immortals родилась случайно - из бага в Assassin’s Creed Odyssey. Как рассказывал креативный директор Скотт Филлипс, однажды корабль игрока оказался полностью укомплектован циклопами вместо обычной команды. Это вдохновило команду создать игру, полностью посвященную мифологическим существам.
Доступность: PS4, Xbox One, Switch, PC.
Если вас привлекают в Assassin’s Creed историческая достоверность и внимание к деталям, то вам стоит попробовать Kingdom Come: Deliverance 1 и 2 части.
Хотя по геймплею они сильно отличается от AC, эта средневековая RPG создает невероятно реалистичную атмосферу 15 века. События происходят в Священной Римской империи, в королевстве Богемия (современная Чехия) - примерно за несколько десятилетий до приключений Эцио Аудиторе.
Уровень проработки здесь впечатляет: от системы выживания и реакции NPC на внешний вид героя до детальной архитектуры средневековых городов. Серия Kingdom Come считается одной из самых достоверных исторических симуляторов, созданных в игровой индустрии.
Вас может заинтересовать: