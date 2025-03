Паркур, стелс и экшен. 9 крутых альтернатив Assassin’s Creed, которые затянут надолго

The Witcher 3: Wild Hunt

Доступность: PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, Switch, PC.

Когда Ubisoft трансформировала Assassin’s Creed из стелс-экшена в ролевой боевик, разработчики ссылались на Skyrim, Fallout и The Witcher 3 как на ключевые источники вдохновения. Однако именно "Ведьмак 3" больше всего повлиял на развитие серии.

Особенно это заметно в Assassin’s Creed Odyssey и Valhalla: обширный открытый мир с сотнями часов контента, нелинейные диалоги и влияние решений на сюжет, а также схожая система экипировки. Боевая система в The Witcher 3 напоминает быстрые сражения от третьего лица из Origins, Odyssey и Valhalla, но с добавлением магических знаков, что делает ее более разнообразной.

Мнения могут различаться, но The Witcher 3 делает это все лучше, и потому он заслуженно считается лучшей RPG последних 15 лет и одной из десяти лучших ролевых игр всех времен.

The Witcher 3: Wild Hunt (фото: IGN)

Horizon Zero Dawn & Forbidden West

Доступность: PS5, PS4

Как и The Witcher 3, обе части Horizon - это ролевые экшены с открытым миром от третьего лица, которые наверняка понравятся поклонникам последних частей Assassin’s Creed. Они предлагают динамичные бои, возможность комбинировать ближний и дальний бой (луки и копья), а также стелс-механики и свободное передвижение по миру.

В обеих играх присутствует система выбора диалогов, лут с характеристиками и огромная карта, заполненная дополнительными активностями. Если вам нравится изучать мир AC, попутно слушая подкасты или аудиокниги, то Horizon тоже вас затянет.

Horizon Zero Dawn & Forbidden West (фото: IGN)

Ghost of Tsushima

Доступность: PS5, PS4

В Ghost of Tsushima сравнивают боевую систему с Batman Arkham, ранними Assassin’s Creed и Sekiro. Игра предлагает третье лицо, стелс, динамичные сражения на мечах и богатый открытый мир, основанный на реальных событиях: вторжении Монгольской империи в Японию в XIII веке.

Ghost of Tsushima (фото: IGN)

Middle-earth: Shadow of Mordor & Shadow of War

Доступность: PS4, Xbox One, PC

Shadow of Mordor настолько напоминала AC, что бывший разработчик Ubisoft обвинил Monolith в заимствовании кода Assassin’s Creed 2. Формально доказано это не было, но сходство в геймплее очевидно.

Главное новшество - система Nemesis, которая создает уникальных врагов, запоминающих ваши действия. Ubisoft использовала ее аналог в Assassin’s Creed Odyssey (система "Наемников").

Middle-earth: Shadow of Mordor & Shadow of War (фото: IGN)

God of War (2018) & Ragnarok

Доступность: PS5, PS4

Если вам понравилась Assassin’s Creed Valhalla с ее викингами и мифологией, то God of War 2018 и Ragnarok - обязательна к прохождению.

В отличие от AC, God of War полностью погружается в мифический мир скандинавских богов, предлагая мощные бои от третьего лица и захватывающий сюжет. В сравнении с Valhalla, здесь более глубокая история, сильнее проработаны персонажи и побочные квесты.

God of War (2018) & Ragnarok (скриншот)

Far Cry

Доступность: PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, PC

Серия Far Cry от Ubisoft понравится тем, кто любит исследовать огромные карты, выполнять побочные задания и зачищать территории. Части Far Cry 3-6 особенно схожи с Assassin’s Creed по структуре игрового процесса: захват аванпостов, собирание коллекционных предметов, покорение вышек.

Однако, в отличие от AC, Far Cry - это шутер от первого лица, где основной упор сделан на огнестрельное оружие.

Как и в Horizon, множество необязательных активностей делает Far Cry отличной игрой для тех, кто любит "игры-чеклисты" или фоновый гейминг под подкасты.

Отдельно стоит отметить серию Watch Dogs, которая тоже создана Ubisoft и использует похожую философию открытого мира.

Far Cry 5 (фото: Forbes)

Prince of Persia: The Sands of Time

Доступность: Xbox Series XS, Xbox One (по обратной совместимости), PS3 (в составе Prince of Persia Trilogy HD), PC, PS2, Xbox, GameCube, GBA

Именно из игры Prince of Persia: The Sands of Time родилась серия Assassin’s Creed. В процессе работы над продолжением Ubisoft придумала концепцию AC.

В The Sands of Time уже есть паркур, акробатические бои и головоломки, которые позже стали основой первых частей AC. Лучшая версия оригинала 2003 года доступна на PC и по обратной совместимости на Xbox.

Prince of Persia: The Sands of Time (фото: IGN)

Immortals Fenyx Rising

Доступность: PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, Switch, PC.

Immortals Fenyx Rising полностью погружена в греческую мифологию, в отличие от Assassin’s Creed Odyssey, где мифология была лишь частью истории. Разработкой занималась Ubisoft Quebec, которая работала и над Odyssey, поэтому их влияния хорошо прослеживаются.

Кстати, идея Immortals родилась случайно - из бага в Assassin’s Creed Odyssey. Как рассказывал креативный директор Скотт Филлипс, однажды корабль игрока оказался полностью укомплектован циклопами вместо обычной команды. Это вдохновило команду создать игру, полностью посвященную мифологическим существам.

Immortals Fenyx Rising (фото: IGN)

Kingdom Come: Deliverance 1 и 2

Доступность: PS4, Xbox One, Switch, PC.

Если вас привлекают в Assassin’s Creed историческая достоверность и внимание к деталям, то вам стоит попробовать Kingdom Come: Deliverance 1 и 2 части.

Хотя по геймплею они сильно отличается от AC, эта средневековая RPG создает невероятно реалистичную атмосферу 15 века. События происходят в Священной Римской империи, в королевстве Богемия (современная Чехия) - примерно за несколько десятилетий до приключений Эцио Аудиторе.

Уровень проработки здесь впечатляет: от системы выживания и реакции NPC на внешний вид героя до детальной архитектуры средневековых городов. Серия Kingdom Come считается одной из самых достоверных исторических симуляторов, созданных в игровой индустрии.

Kingdom Come: Deliverance 1 и 2 (фото: IGN)

