Пориньте в минуле. 15 відеоігор, які відтворюють історію з неймовірною точністю

Історія оживає на екранах - і подекуди відеоігри відтворюють деталі та атмосферу минулого з неймовірною ретельністю.

Про 15 ігор, які подарують вам унікальне занурення в історію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Game Rant , присвячений відеоіграм.

Europa Universalis 4

Europa Universalis IV - це глобальна стратегічна гра, розроблена шведською студією Paradox Development Studio і випущена 2013 року. Гравець керує державою в період з 1444 по 1821 рік, розвиваючи економіку, дипломатію і військову міць.

У грі присутня складна система управління, що включає торгівлю, колонізацію і релігійні конфлікти. Завдяки модифікаціям і регулярним DLC, проєкт продовжує розвиватися і зберігає популярність.

Europa Universalis 4 (фото: Game Rant)

The Crusader Kings Series

Серія Crusader Kings - це історичні стратегії про середньовічні династії, створені Paradox Development Studio. На відміну від більшості стратегій, тут акцент зроблено на управлінні сім'єю, політичних інтригах і успадкуванні, а не тільки на військових кампаніях.

Гравці можуть укладати шлюби, плести змови і вести хрестові походи. У 2020 році вийшла Crusader Kings III, яка отримала безліч нагород за глибокий геймплей.

The Crusader Kings Series (фото: Game Rant)

Victoria 3

Victoria 3 - глобальна стратегія від Paradox Development Studio, випущена 2022 року, що продовжує серію після майже 12-річної перерви. Гра охоплює період з 1836 по 1936 рік і фокусується на економіці, політиці та соціальній трансформації країн.

На відміну від інших ігор Paradox, тут акцент зроблено на управлінні населенням і реформуванні суспільства. Гра отримала змішані відгуки через складність механік, але привабила фанатів серії.

Victoria 3 (фото: Game Rant)

Hearts Of Iron 4

Hearts of Iron IV - це глобальна стратегія від Paradox Development Studio, присвячена Другій світовій війні. Гравець бере під контроль будь-яку державу з 1936 або 1939 року і може змінити хід історії, використовуючи дипломатію, економіку та військові операції.

Важливим елементом геймплею є управління промисловістю та постачанням армії. Завдяки активній спільноті та численним доповненням гра залишається однією з найкращих у жанрі.

Hearts Of Iron 4 (фото: Game Rant)

Europa Barbarorum

Europa Barbarorum - це масштабна модифікація для Rome: Total War, створена міжнародною командою ентузіастів. Проєкт прагне максимальної історичної достовірності та пропонує перероблені фракції, поліпшені карти та реалістичну бойову систему.

У 2014 році вийшло продовження Europa Barbarorum II на рушії Medieval II: Total War. Мод вважається одним із найкращих історичних проєктів у спільноті Total War.

Europa Barbarorum (фото: Game Rant)

March Of The Eagles

March of the Eagles - це стратегічна гра від Paradox Development Studio, випущена 2013 року. Вона охоплює Наполеонівські війни (1805-1820) і робить акцент на військовій стратегії. На відміну від інших ігор Paradox, тут менше уваги приділено економіці та внутрішній політиці.

Попри цікаву тематику, гра не здобула такої популярності, як інші проєкти студії.

March Of The Eagles (фото: Game Rant)

The Total War Series

Total War - це серія стратегічних ігор, створена Creative Assembly, що поєднує покрокову кампанію і тактичні битви в реальному часі. Перша гра, Shogun: Total War, вийшла 2000 року, а останніми проектами стали Total War: Warhammer III і Total War: Pharaoh.

Ігри серії охоплюють різні історичні епохи, включно зі Стародавнім Римом, Середньовіччям, Наполеонівськими війнами та фентезійними світами. Завдяки деталізованим битвам і глибокій стратегії, серія залишається однією з найпопулярніших у жанрі.

The Total War Series (фото: Game Rant)

Valiant Hearts: The Great War

Valiant Hearts: The Great War - пригодницька гра від Ubisoft Montpellier, присвячена Першій світовій війні. Гра розповідає історію чотирьох персонажів, що переплітаються на тлі війни, і зроблена в стилі інтерактивного коміксу.

Геймплей поєднує головоломки та елементи платформера, а також містить історичні довідки про події 1914-1918 років. Проєкт отримав високу оцінку за емоційний сюжет і художній стиль.

Valiant Hearts: The Great War (фото: Game Rant)

The Assassin's Creed Series

Серія Assassin's Creed, створена Ubisoft, являє собою екшен-адвенчури у відкритому світі, засновані на історичних подіях. Гравці керують асасинами, які б'ються проти тамплієрів упродовж різних епох - від Хрестових походів до Вікторіанської Англії та Стародавньої Греції.

Перша гра вийшла 2007 року, а останніми частинами стали Assassin's Creed Valhalla і Assassin's Creed Mirage. Серія відома своїм опрацюванням історичних деталей і свободою пересування у великих відкритих світах.

The Assassin's Creed Series (фото: Game Rant)

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance - середньовічна рольова гра від Warhorse Studios, що вийшла 2018 року. На відміну від більшості RPG, тут зроблено наголос на історичний реалізм: без магії, фантастичних істот і казкових героїв.

Гравець опиняється в Богемії XV століття і бере участь у політичних інтригах, боях і повсякденному житті середньовічного суспільства. Проєкт отримав визнання за глибоку систему рольової гри, але також критику за технічні проблеми.

Kingdom Come: Deliverance (фото: Game Rant)

Steel Division: Normandy 44

Steel Division: Normandy 44 - це тактична стратегія від Eugen Systems, що вийшла в 2017 році. Гра присвячена битвам у Нормандії під час Другої світової війни і поєднує реалізм із масштабними боями.

Геймплей передбачає управління великими з'єднаннями військ, реалістичну систему логістики та деталізовані карти. Проєкт отримав позитивні відгуки за історичну достовірність і складність стратегії.

Steel Division: Normandy 44 (фото: Game Rant)

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 - пригодницький екшен у відкритому світі від Rockstar Games, випущений 2018 року. Дія розгортається 1899 року на Дикому Заході, а гравець керує Артуром Морганом, членом банди ван дер Лінде.

Гра вирізняється високим рівнем реалізму, відкритим світом із опрацьованими деталями та глибоким сюжетом. Проєкт отримав безліч нагород і вважається однією з найкращих ігор в історії.

Red Dead Redemption 2 (фото: Game Rant)

Hell Let Loose

Hell Let Loose - це багатокористувацький військовий шутер від Black Matter, присвячений битвам Другої світової війни. У грі представлені масштабні бої на 100 осіб із реалістичною системою фронтової лінії та командною координацією.

Проєкт орієнтований на тактичний геймплей, що вимагає взаємодії з іншими гравцями. Завдяки увазі до деталей та історичній точності, гра набула популярності серед любителів хардкорних шутерів.

Hell Let Loose (фото: Game Rant)

A Plague Tale Duology

Серія A Plague Tale, розроблена Asobo Studio, включає дві гри: A Plague Tale: Innocence (2019) і A Plague Tale: Requiem (2022). Історія розповідає про пригоди Аміції та її молодшого брата Гуго у Франції XIV століття під час епідемії чуми.

Ігри поєднують елементи стелсу, головоломок і кінематографічного оповідання. Проєкт отримав високі оцінки за атмосферу, сюжет та емоційну глибину.

A Plague Tale Duology (фото: Game Rant)

Pentiment

Pentiment - це сюжетно-орієнтована RPG від Obsidian Entertainment, випущена 2022 року. Гра натхненна середньовічними манускриптами і розповідає про художника, залученого в серію таємничих подій у Німеччині XVI століття.

Унікальний візуальний стиль і деталізований історичний контекст виділяють проєкт серед інших ігор. Pentiment отримала високі оцінки за оригінальність, нелінійність сюжету і глибоке опрацювання епохи.

Pentiment (фото: Game Rant)