В парке Одессы нашли редкое насекомое из Закавказья (фото)

В Одессе в парке Шевченко местные заметили древесного закавказского богомола. Насекомое в Украине можно увидеть редко, однако, пользователи в сети публикуют много фотографий таких жуков.
Об этом пишет "Думская".
Так, такого жука в Украине можно увидеть редко, ведь климат в стране не слишком теплый. Впервые на наших территориях богомола заметили более 100 лет назад.
В парке Шевченко насекомое заметили прохожие 30 сентября. Люди не побоялись насекомого, ведь сфотографировали его очень близко.
В сети пользователи публикуют свои фото насекомых на которых видно, как богомол сидит на авто, листьях или просто на земле.
Это вид настоящих богомолов, распространенный на Кавказе, в Иране, Афганистане, а также на юге Украины. Крупные насекомые, зеленого или желтовато-бурого цвета
Тело коренастое, длиной 6-8 см. Зеленые, желтоватые, бурые. На голове присутствует небольшой бугорок между основаниями антенн и глазами. Задние и средние ноги с шипом на колене. Кожистые надкрылья полностью покрывают конец брюшка, задние крылья хорошо развиты, прозрачные. На передних крыльях виден беловатый глазок.
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