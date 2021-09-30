В парке Одессы нашли редкое насекомое из Закавказья (фото)

Так, такого жука в Украине можно увидеть редко, ведь климат в стране не слишком теплый. Впервые на наших территориях богомола заметили более 100 лет назад.

В парке Шевченко насекомое заметили прохожие 30 сентября. Люди не побоялись насекомого, ведь сфотографировали его очень близко.

Закавказский богомол в Одессе (t.me/dumskaya)

В сети пользователи публикуют свои фото насекомых на которых видно, как богомол сидит на авто, листьях или просто на земле.

Закавказский богомол (t.me/dumskaya)

Что известно о закавказском богомоле

Это вид настоящих богомолов, распространенный на Кавказе, в Иране, Афганистане, а также на юге Украины. Крупные насекомые, зеленого или желтовато-бурого цвета

Тело коренастое, длиной 6-8 см. Зеленые, желтоватые, бурые. На голове присутствует небольшой бугорок между основаниями антенн и глазами. Задние и средние ноги с шипом на колене. Кожистые надкрылья полностью покрывают конец брюшка, задние крылья хорошо развиты, прозрачные. На передних крыльях виден беловатый глазок.