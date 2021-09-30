У парку Одеси знайшли рідкісну комаху з Закавказзя (фото)

Так, такого жука в Україні можна побачити рідко, адже клімат в країні не надто теплий. Вперше на наших територіях богомола помітили понад 100 років тому.

У парку Шевченка комаху помітили перехожі 30 вересня. Люди не побоялися комахи, адже сфотографували її дуже близько.

Закавказький богомол в Одесі (t.me/dumskaya)

У мережі користувачі публікують свої фото комах на яких видно, як богомол сидить на авто, листках чи просто на землі.

Закавказький богомол (t.me/dumskaya)

Що відомо про закавказький богомол

Це вид справжніх богомолів, поширений на Кавказі, в Ірані, Афганістані, а також на півдні України. Великі комахи, зеленого чи жовтувато-бурого кольору

Тіло кремезне, довжиною 6-8 см. Зелені, жовтуваті, бурі. На голові присутній невеликий горбик між основами антен та очима. Задні та середні ноги з шипом на коліні. Шкірясті надкрила повністю покривають кінець черевця, задні крила добре розвинені, прозорі. На передніх крилах видно білувате вічко.