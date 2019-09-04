Парикмахерская и тренажерный зал: Зайцеву поместили в комфортные условия (видео)

Алена Зайцева, осужденная за совершение смертельного ДТП в городе Харькове сроком на 10 лет, отправилась отбывать свое наказание в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской области. Уровень безопасности этого заведения указывается как минимальный.

Алена Зайцева была этапирована в колонию 2 сентября, после того, как проиграла дело в апелляционном суде и ее вердикт представители закона изменить отказались.

Покровский исправительный центр – это колония с облегченными условиями содержания. Он рассчитан на содержание 600 заключенных, при чем 110 из них – это люди осужденные с ограничением свободы. Проживают заключенные в общежитии, при котором имеется медпункт, парикмахерская, магазин, участок для ремонта обуви, тренажерный зал, небольшой храм и библиотека. Комнаты рассчитаны на 4 или 6 людей.

Осужденным не запрещают пользоваться интернетом и мобильной связью, у них нет соответствующего дресс-кода и у всех заключенных есть собственные шкафы с личными вещами и одеждой. Также женщины могут свободно пользоваться косметикой. В центре регулярно организовывают различные мероприятия и концерты.

Однако, в центре есть легкая промышленность и есть специальные участки по изготовлению шлакоблока и тротуарной плитки. Чем именно будет заниматься Алена Зайцева – пока неизвестно.

"О том, что данный центр – колония, а не обычное общежитие, напоминает только строгий распорядок дня", - говорится в сюжете.

Алена Зайцева будет отбывать наказание в комфортных условиях (Видео: YouTube/Утро с Интером)

Напомним, ранее мы сообщали о том, в каких условиях находилась Алена Зайцева в СИЗО.

А также рассказывали о том, как вела себя в заключении Зайцева в ожидании суда.