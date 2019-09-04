Перукарня і тренажерний зал: Зайцеву помістили в комфортні умови (відео)

Олена Зайцева, яка засуджена за вчинення смертельної ДТП в місті Харкові строком на 10 років, відправилася відбувати своє покарання в Покровський виправний центр №79 у Дніпропетровській області. Рівень безпеки цього закладу вказується як мінімальний.

Олена Зайцева була етапована в колонію 2 вересня, після того, як програла справу в апеляційному суді та її вердикт представники закону змінити відмовилися.

Покровський виправний центр – це колонія з полегшеними умовами тримання. Він розрахований на утримання 600 ув'язнених, при чому 110 з них – це люди засуджені з обмеженням свободи. Проживають ув'язнені в гуртожитку, при якому є медпункт, перукарня, магазин, ділянка для ремонту взуття, тренажерний зал, невеликий храм і бібліотека. Кімнати розраховані на 4 або 6 людей.

Засудженим не забороняють користуватися інтернетом та мобільним зв'язком, у них немає відповідного дрес-коду і у всіх ув'язнених є власні шафи з особистими речами та одягом. Також жінки можуть вільно користуватися косметикою. У центрі регулярно організовують різні заходи та концерти.

Проте, в центрі є легка промисловість і є спеціальні дільниці з виготовлення шлакоблоку та тротуарної плитки. Чим саме буде займатися Олена Зайцева – поки невідомо.

"Про те, що даний центр – колонія, а не звичайний гуртожиток, нагадує тільки строгий розпорядок дня", - йдеться в сюжеті.

Олена Зайцева буде відбувати покарання в комфортних умовах (Відео: YouTube/Ранок з Інтером)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, в яких умовах перебувала Олена Зайцева в СІЗО.

А також розповідали про те, як поводила себе в ув'язненні Зайцева в очікуванні суду.