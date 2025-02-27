Парад планет: як не пропустити унікальну подію, яка повториться тільки в 2040 році
В останній день зими українці зможуть побачити унікальне та рідкісне астрономічне явище - великий парад планет. Такий парад планет буває дуже рідко, інколи навіть раз у 100 років.
Що потрібно знати, аби побачити повний парад планет 28 лютого, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Коли почнеться парад планет
28 лютого в небі можна буде побачити одночасно сім планет Сонячної системи - Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс. Вчені називають такий парад великим планетарним явищем, оскільки така кількість одночасно з'являється дуже рідко.
На початку 2025 року людство мало можливість побачити ще один великий парад планет - 21 січня в один ряд встали Марс, Уран, Юпітер, Венера, Нептун і Сатурн.
За словами вчених, малі паради, які складаються з 3 або 4 планет - не рідкість, і чим більше планет - тим рідше вони бувають, а 7 планет одночасно - найрідкісніший варіант.
До речі, насправді планети не вишукуються в один ряд, але з Землі складається саме таке враження. Планети знаходяться на одній лінії, бо всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця по екліптиці.
У деяких орбіти вище або нижче екліптики, але вони знаходяться на більш-менш одному рівні. Але інколи вони опиняються на одному боці від Сонця, рухаючись по своїх орбітах і саме в такий період з Землі здається, що вони встали всі в один ряд.
Як дивитися парад планет
Найкращий час спостерігання за планетами - після заходу Сонця ввечері 28 лютого. Бажано робити це подалі від вогнів міста, там, де немає інших джерел світла. Наприклад, у передмісті чи на відкритій місцевості з гарним оглядом горизонту.
Парад планет можна буде побачити лише за умови ясного неба - пам'ятайте про це. Майже всі планети можна буде побачити неозброєним оком, а от для того, щоб роздивитися Нептун та Уран - знадобиться бінокль або телескоп. Відрізнити планети від зірок буде легко - вони не мерехтять, а рівно відбивають світло Сонця.
Вранці 28 лютого у східній частині неба перебуватимуть Марс, Юпітер та Уран, а на південному заході розташуються Венера, Нептун, Меркурій та Сатурн.Унікальний пара планет можна буде побачити після заходу сонця 28 лютого (скриншот)
Як виглядають планети
Венера - яскрава, її завжди видно краще за інші планети
Юпітер - друга планета за яскравістю
Марс - матиме характерний червоний відтінок
Сатурн та Меркурій - з'являться ненадовго після заходу Сонця
Уран та Нептун - будуть занадто тьмяні, щоб побачити неозброєним оком
Що ще варто знати:
- Парад планет триватиме до 15 березня
- Меркурій та Венера зникнуть у середині березня
- Сатурн та Нептун покинуть парад у квітні
- На початку березня видимість планет почне поступово зменшуватися
- Наступний парад планет очікується у 2040 році - через 15 років
- А побачити 7 планет одночасно можна буде тільки у 2161 році
Вас може зацікавити:
- У NASA зробили нову заяву про величезний астероїд, якого називають "вбивця міст".
- Яка планета знаходиться найближче до Сонця і чому вона досі не згоріла.
- Що станеться з нашою планетою, якщо астероїд все ж таки в неї вріжеться.
Під час написання матеріалу були використані джерела NASA, Sky News, Science alert, Live Science.