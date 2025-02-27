Парад планет: как не пропустить уникальное событие, которое повторится только в 2040 году

В последний день зимы украинцы смогут увидеть уникальное и редкое астрономическое явление - большой парад планет. Такой парад планет бывает очень редко, иногда даже раз в 100 лет.

Когда начнется парад планет

28 февраля в небе можно будет увидеть одновременно семь планет Солнечной системы - Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс. Ученые называют такой парад большим планетарным явлением, поскольку такое количество одновременно появляется очень редко.

В начале 2025 года человечество имело возможность увидеть еще один большой парад планет - 21 января в один ряд встали Марс, Уран, Юпитер, Венера, Нептун и Сатурн.

По словам ученых, малые парады, которые состоят из 3 или 4 планет - не редкость, и чем больше планет - тем реже они бывают, а 7 планет одновременно - самый редкий вариант.

Кстати, на самом деле планеты не выстраиваются в один ряд, но с Земли складывается именно такое впечатление. Планеты находятся на одной линии, потому что все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по эклиптике.

У некоторых орбиты выше или ниже эклиптики, но они находятся на более или менее одном уровне. Но иногда они оказываются на одной стороне от Солнца, двигаясь по своим орбитам и именно в такой период с Земли кажется, что они встали все в один ряд.

Как смотреть парад планет

Лучшее время наблюдения за планетами - после захода Солнца вечером 28 февраля. Желательно делать это подальше от огней города, там, где нет других источников света. Например, в пригороде или на открытой местности с хорошим обзором горизонта.

Парад планет можно будет увидеть только при условии ясного неба - помните об этом. Почти все планеты можно будет увидеть невооруженным глазом, а вот для того, чтобы рассмотреть Нептун и Уран - понадобится бинокль или телескоп. Отличить планеты от звезд будет легко - они не мерцают, а ровно отражают свет Солнца.

Утром 28 февраля в восточной части неба будут находиться Марс, Юпитер и Уран, а на юго-западе расположатся Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн. Уникальный пара планет можно будет увидеть после захода солнца 28 февраля (скриншот)

Как выглядят планеты

Венера - яркая, ее всегда видно лучше других планет

Юпитер - вторая планета по яркости

Марс - будет иметь характерный красный оттенок

Сатурн и Меркурий - появятся ненадолго после захода Солнца

Уран и Нептун - будут слишком тусклые, чтобы увидеть невооруженным глазом

Что еще стоит знать:

Парад планет продлится до 15 марта

Меркурий и Венера исчезнут в середине марта

Сатурн и Нептун покинут парад в апреле

В начале марта видимость планет начнет постепенно уменьшаться

Следующий парад планет ожидается в 2040 году - через 15 лет

А увидеть 7 планет одновременно можно будет только в 2161 году

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