Яка планета знаходиться найближче до Сонця? Вчені пояснили, чому вона досі не згоріла

У Сонячній системі розташовано вісім планет і всі вони абсолютно різні за своїм розміром, складом та іншими показниками. А ще вони всі знаходяться на різній відстані від Сонця. На найбільшій відстані від нього знаходиться Нептун, а яка ж найближче? Та чому вона не найспекотніша з усіх?

Яка планета знаходиться ближче всіх інших до Сонця та чому вона не дуже спекотна, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Live Science.

За словами вчених, найближчою до Сонця планетою є Меркурій - маленька планета, яка приблизно у 2,5 раза менша за Землю. Відстань від Меркурія до Сонця становить 58 млн кілометрів. Земля від Сонця знаходиться за 150 млн кілометрів, а Нептун - приблизно за 4,5 млрд кілометрів.

Астрономи знають про Меркурій значно менше, ніж про інші планети Сонячної системи й в першу чергу через те, що дістатися до неї космічним апаратам дуже й дуже складно. Але деякі цікаві факти про цю планету дослідниками взнати все ж вдалося.

Меркурій знаходиться так близько до Сонця, що рік там дуже короткий і триває всього 88 земних днів. На цій планеті дуже різкі перепади температур - найбільші серед усіх інших планет.

Звернений бік до Сонця завжди дуже гарячий, температура може підніматися до 427 градусів за Цельсієм. Однак інша сторона планет в цей час дуже холодна - там температура може знижуватися до -184 градусів за Цельсієм.

Крім того, Меркурій постійно обертається і тому він швидко, як охолоджується, так і нагрівається. Ця планета дивна, вона вкрита кратерами та позбавлена повністю атмосфери. Деякі кратери Меркурія ніколи не бачать світла Сонця.

Різки перепади температури пов'язані з тим, що на Меркурії відсутня атмосфера, яка б могла регулювати температуру. Але ця планета має дуже малу гравітацію, щоб утримувати атмосферу. Та й навіть, якби вона була, за словами вчених, сильне випромінювання Сонця, сонячний вітер - знищили б цю атмосферу доволі швидко.

А от найспекотніша планета - це Венера. Вона має дуже довгу густу атмосферу, яка утримує тепло, тому на планеті, яка розташована за 108 млн кілометрів від Сонця, температура інколи сягає 482 градуси за Цельсієм.

Тривалість одного дня становить на Меркурії - 1,5 меркуріанського року. День на цій планеті триває 58 земних днів, а рік - всього 88 земних днів.

У Меркурія немає супутників, а екстремальні умови на планеті не дають жодного шансу для існування на її поверхні води у рідкому вигляді, яка є ключовим компонентом для створення життя. Саме тому на Меркурії життя немає.

У 2026 році астрономи планують запустити на орбіту навколо Меркурія космічний апарат BepiColombo, який дозволить отримати багато корисної інформації про цю цікаву маленьку планету.