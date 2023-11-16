Паперові чи електронні: експерти пояснили, які платіжки за електроенергію краще вибирати

Які платіжки краще вибирати

"У той час, як частина клієнтів продовжує очікувати листоношу з паперовими рахунками, зростає кількість тих, хто обирає електронні. І саме ці клієнти отримують ряд переваг. Ми підтримуємо рішення про перехід на електронні рахунки за електроенергію", - заявляють у компанії.

Експерти зазначають, що електронний рахунок, як і паперовий, містить ідентичну інформацію, що необхідна для клієнта.

Які переваги електронної платіжки:

можливість згенерувати електронний рахунок і сплатити його самостійно в Особистому кабінеті YASNO, не чекаючи листоношу з паперовими рахунками

здійснювати власний моніторинг споживання електроенергії, адже інформація за всі місяці зберігається в Особистому кабінеті, це дозволяє за потреби приймати рішення щодо впровадження енергоефективних заходів

усі оплати через Особистий кабінет зберігаються у розділі "Мої платежі через Інтернет" у pdf-форматі, тому їх можна переглядати у будь-який час та аналізувати свої витрати на електропостачання

можливість обрати платіжну систему, яка не передбачає комісію за проведену оплату

платіж через Особистий кабінет зараховується миттєво

можливість самостійно роздрукувати квитанцію про сплату за електроенергію, якщо у цьому буде потреба

У компанії також зазначають, що ті клієнти, які вибирають електронні платіжки, дбають про довкілля, оскільки так зменшується потреба у папері і, відповідно, вирубці лісів.

Як перейти на електронну платіжку

Відмовитись від паперового рахунка і перейти на електронний, можна в Особистому кабінеті YASNO.

"Для цього на сторінці, що відкривається одразу після входу до кабінету, необхідно натиснути "Обрати електронний рахунок". І вже наступного місяця клієнт отримає електронний рахунок, замість паперового", - пояснюють у компанії.

Як отримувати бонуси за відмову від паперової платіжки

Клієнти YASNO, які відмовились від паперової платіжки, щомісяця отримують бонусні бали. Їх можна накопичувати, а тоді витрачати на товари в магазині YASNO або на користування тарифами від Sweet.tv.

Детальніше про те, як працює бонусна система, ми пояснювали тут.