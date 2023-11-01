5 лайфхаків, які допоможуть зменшити витрати на опалення. Ось що треба зробити

Британський інженер Санні Соланкі поділився простими лайфхаками, які допоможуть суттєво зменшити витрати на опалення. Їх легко застосувати і в українських реаліях.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання Express .

Переставте меблі подалі від батарей

Дивани, крісла, столи та інші меблі, розміщені навпроти батареї, не дадуть теплу поширюватися по всьому приміщенню, що зробить будинок холоднішим.

Переконайтеся, що великі меблі не блокують батареї і радіатори, щоб ваше опалення працювало найбільш ефективно.

Встановіть термостатичні радіаторні вентилі

Термостатичний радіаторний клапан (TRV) визначатиме температуру в кімнаті, а потім регулюватиме потік гарячої води в батареї таким чином, щоб у кімнаті було так тепло, як ви хочете.

TRV дозволяють домовласникам встановлювати різну температуру для кожної кімнати та опалювати лише ті кімнати, які вони хочуть опалювати.

Випустіть повітря із батарей

Якщо у радіаторі утворюються повітряні кишені, тоді він прогрівається не по всій поверхні. Ці кишені перешкоджають циркуляції нагрітої води. Вивільнення затриманого повітря - це простий і безкоштовний спосіб підвищити ефективність роботи батарей.

Встановіть енергозберігаючу плівку за батареями

Встановіть радіаторну фольгу за батареєю і вона направлятиме тепло у приміщення, а не на обігрів стіни. Це суттєво зменшить втрати тепла в будинку.

"Цей трюк дуже добре працює, якщо у вас є батареї, розташовані на зовнішніх стінах", - пояснив Санні.

Не опалюйте всі кімнати

Цей лайфхак буде корисним для власників будинків, які самостійно можуть вирішувати, яку частину житлової площі вони можуть опалювати.

"Важливо не витрачати гроші на опалення резервних кімнат або інших приміщень, які не використовуються взимку. Тож якщо ви знаєте, що кімната не буде використовуватися, переконайтеся, що ви вимкнули батарею і зачинили двері, щоб зупинити циркуляцію холодного повітря в решті будинку", - каже інженер.