Як повернути гроші, якщо помилково сплатили за світло на чужий рахунок
Нерідко при оплаті за електроенергію споживачі помиляються й відправляють кошти на чужий особовий рахунок. Втім ці гроші можна повернути, якщо звернутись до компанії Yasno.
Про те, як це зробити, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Yasno.
Як повернути кошти, якщо сплатили за світло на чужий особовий рахунок
"У жодному разі не хвилюватись, бо все це можна виправити і повернути ваші кошти. Просто треба переказати гроші з чужого особового рахунку на свій", - наголошують у компанії.
Для цього потрібно відправити на емейли: kyiv@yasno.com.ua або dp@yasno.com.ua скан-копії наступних документів:
- заяви на пошук та зарахування коштів на свій особовий рахунок (форма довільна, але обов’язково зазначити особовий рахунок, на який варто переказати кошти)
- документу, що підтверджує вашу особу (наприклад, паспорт (1 сторінка)
- квитанції про проведену оплату (якщо у квитанції не вказано ПІБ платника, а лише номер банківської карти, то необхідно також надати підтвердження власника картки)
"Вашу заяву опрацюють за 2-3 робочі дні. Якщо всі дані вірні, кошти перекажуть на ваш особовий рахунок", - пояснюють в Yasno.
Що зробити, щоб нарахування за електроенергію були коректними
"Щоб вас не лякали нарахування за середньодобовим споживанням, вчасно передавайте показання лічильника. Це потрібно робити за 2 дні до кінця місяця та у перші 3 дні нового місяця", - кажуть у компанії.
Як передати показання лічильника:
- через сайт YASNO
- особистий кабінет: для Києва, для Донецької області, для Дніпропетровської області
- мобільний застосунок
- чатбот у вайбері або в телеграмі (можна налаштувати тут сповіщення та отримувати нагадування про дні передачі показань лічильника щомісяця)
- контактцентри
- приватні повідомлення на сторінці ФБ компанії
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