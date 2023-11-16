Бумажные или электронные: эксперты объяснили, какие платежки за электроэнергию лучше выбирать

Потребители электроэнергии могут самостоятельно выбирать формат платежки, который им более удобный. Большинство людей привыкли к бумажным, поэтому не хотят или боятся переходить на электронный вариант.
О том, какие платежки лучше выбирать - бумажные или электронные, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию YASNO.
"В то время как часть клиентов продолжает ожидать почтальона с бумажными счетами, растет количество тех, кто выбирает электронные. И именно эти клиенты получают ряд преимуществ. Мы поддерживаем решение о переходе на электронные счета за электроэнергию", - заявляют в компании.
Эксперты отмечают, что электронный счет, как и бумажный, содержит идентичную информацию, необходимую для клиента.
Какие преимущества электронной платежки:
В компании также отмечают, что клиенты, выбирающие электронные платежки, заботятся об окружающей среде, поскольку так уменьшается потребность в бумаге и, соответственно, вырубке лесов.
Отказаться от бумажного счета и перейти на электронный можно в Личном кабинете YASNO.
"Для этого на странице, открывающейся сразу после входа в кабинет, необходимо нажать "Выбрать электронный счет". И уже в следующем месяце клиент получит электронный счет вместо бумажного", - объясняют в компании.
Клиенты YASNO, отказавшиеся от бумажной платежки, ежемесячно получают бонусные баллы. Их можно накапливать, а потом тратить на товары в магазине YASNO или на пользование тарифами от Sweet.tv.
Подробнее о том, как работает бонусная система, мы объясняли здесь.
Раньше мы писали о том, что делать, если оплатили деньги на чужой счет.
Читайте также о том, какие пять советов помогут экономить на отоплении.