Бумажные или электронные: эксперты объяснили, какие платежки за электроэнергию лучше выбирать

Какие платежки лучше выбирать

"В то время как часть клиентов продолжает ожидать почтальона с бумажными счетами, растет количество тех, кто выбирает электронные. И именно эти клиенты получают ряд преимуществ. Мы поддерживаем решение о переходе на электронные счета за электроэнергию", - заявляют в компании.

Эксперты отмечают, что электронный счет, как и бумажный, содержит идентичную информацию, необходимую для клиента.

Какие преимущества электронной платежки:

возможность сгенерировать электронный счет и оплатить его самостоятельно в Личном кабинете YASNO, не дожидаясь почтальона с бумажными счетами

осуществлять собственный мониторинг потребления электроэнергии, ведь информация за все месяцы хранится в Личном кабинете, это позволяет при необходимости принимать решения по внедрению энергоэффективных мер

все оплаты через Личный кабинет хранятся в разделе "Мои платежи через Интернет" в pdf-формате, поэтому их можно просматривать в любое время и анализировать свои расходы на электроснабжение

возможность выбрать платежную систему, которая не предусматривает комиссию за произведенную оплату

платеж через Личный кабинет засчитывается мгновенно

возможность самостоятельно распечатать квитанцию об оплате за электроэнергию, если в этом будет надобность

В компании также отмечают, что клиенты, выбирающие электронные платежки, заботятся об окружающей среде, поскольку так уменьшается потребность в бумаге и, соответственно, вырубке лесов.

Как перейти на электронную платежку

Отказаться от бумажного счета и перейти на электронный можно в Личном кабинете YASNO.

"Для этого на странице, открывающейся сразу после входа в кабинет, необходимо нажать "Выбрать электронный счет". И уже в следующем месяце клиент получит электронный счет вместо бумажного", - объясняют в компании.

Как получать бонусы за отказ от бумажной платежки

Клиенты YASNO, отказавшиеся от бумажной платежки, ежемесячно получают бонусные баллы. Их можно накапливать, а потом тратить на товары в магазине YASNO или на пользование тарифами от Sweet.tv.

Подробнее о том, как работает бонусная система, мы объясняли здесь.