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Бумажные или электронные: эксперты объяснили, какие платежки за электроэнергию лучше выбирать

Какие платежки за электроэнергию лучше выбирать (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Потребители электроэнергии могут самостоятельно выбирать формат платежки, который им более удобный. Большинство людей привыкли к бумажным, поэтому не хотят или боятся переходить на электронный вариант.

О том, какие платежки лучше выбирать - бумажные или электронные, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию YASNO.

Какие платежки лучше выбирать

"В то время как часть клиентов продолжает ожидать почтальона с бумажными счетами, растет количество тех, кто выбирает электронные. И именно эти клиенты получают ряд преимуществ. Мы поддерживаем решение о переходе на электронные счета за электроэнергию", - заявляют в компании.

Эксперты отмечают, что электронный счет, как и бумажный, содержит идентичную информацию, необходимую для клиента.

Какие преимущества электронной платежки:

  • возможность сгенерировать электронный счет и оплатить его самостоятельно в Личном кабинете YASNO, не дожидаясь почтальона с бумажными счетами
  • осуществлять собственный мониторинг потребления электроэнергии, ведь информация за все месяцы хранится в Личном кабинете, это позволяет при необходимости принимать решения по внедрению энергоэффективных мер
  • все оплаты через Личный кабинет хранятся в разделе "Мои платежи через Интернет" в pdf-формате, поэтому их можно просматривать в любое время и анализировать свои расходы на электроснабжение
  • возможность выбрать платежную систему, которая не предусматривает комиссию за произведенную оплату
  • платеж через Личный кабинет засчитывается мгновенно
  • возможность самостоятельно распечатать квитанцию об оплате за электроэнергию, если в этом будет надобность

В компании также отмечают, что клиенты, выбирающие электронные платежки, заботятся об окружающей среде, поскольку так уменьшается потребность в бумаге и, соответственно, вырубке лесов.

Как перейти на электронную платежку

Отказаться от бумажного счета и перейти на электронный можно в Личном кабинете YASNO.

"Для этого на странице, открывающейся сразу после входа в кабинет, необходимо нажать "Выбрать электронный счет". И уже в следующем месяце клиент получит электронный счет вместо бумажного", - объясняют в компании.

Как получать бонусы за отказ от бумажной платежки

Клиенты YASNO, отказавшиеся от бумажной платежки, ежемесячно получают бонусные баллы. Их можно накапливать, а потом тратить на товары в магазине YASNO или на пользование тарифами от Sweet.tv.

Подробнее о том, как работает бонусная система, мы объясняли здесь.

Раньше мы писали о том, что делать, если оплатили деньги на чужой счет.

Читайте также о том, какие пять советов помогут экономить на отоплении.

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