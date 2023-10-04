Папараці "підловили" Меладзе у горах. Як виглядає продюсер після розриву з Брежнєвою

Де зараз знаходиться Меладзе

Нещодавно Констянтина помітили на елітному курорті у Швейцарії.

Мережею "гуляє" знімок, на якому композитор сидить на терасі і курить на тлі швейцарських Альп.

Чоловіка можна було легко сплутати зі звичайним пенсіонером, але хтось з відпочиваючих впізнав у ньому зірку і зробив непомітно фото.

Констянтина Меладзе помітили у Швейцарії (фото: t.me/babkalavka)

"На цей раз одинокого композитора помітили на курорті у горах Швейцарії. Молодої фаворитки поряд помічено не було", - пише джерело.

Цікаво, що на курорті Меладзе знаходиться без його молодої підопічної Софії Тарасової, через яку, за останніми чутками, зруйнувався його шлюб з Вірою Брежнєвою.

Софія Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

Нещодавно він та його ймовірна муза випустили пісню про кохання, тим самим ще більше підігріли чутки про свій роман.