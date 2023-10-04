Папарацци "подловили" Меладзе в горах. Как выглядит продюсер после разрыва с Брежневой

Где сейчас находится Меладзе

Недавно Константин был замечен на элитном курорте в Швейцарии.

В сети "гуляет" снимок, на котором композитор сидит на террасе и курит на фоне швейцарских Альп.

Мужчину можно было легко спутать с обычным пенсионером, но кто-то из отдыхающих узнал в нем звезду и сделал незаметно фото.

Константина Меладзе заметили в Швейцарии (фото: t.me/babkalavka)

"В этот раз одинокого композитора заметили на курорте в горах Швейцарии. Молодая фаворитка рядом замечена не была", - пишет источник.

Интересно, что на курорте Меладзе находится без его молодой подопечной Софии Тарасовой, из-за которой, по последним слухам, разрушился его брак с Верой Брежневой.

София Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

Недавно он и его вероятная муза выпустили песню о любви, тем самым еще больше подогрели слухи о своем романе.