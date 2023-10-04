ua en ru
Ср, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Папарацци "подловили" Меладзе в горах. Как выглядит продюсер после разрыва с Брежневой

Среда 04 октября 2023 16:25
UA EN RU
Папарацци "подловили" Меладзе в горах. Как выглядит продюсер после разрыва с Брежневой Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Композитор и продюсер Константин Меладзе, который с самого начала полномасштабного вторжения молчит о войне, нашелся в Европе. За границей его "застукали" папарацци.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на российский Telegram-канал Бабка на лавке.

Где сейчас находится Меладзе

Недавно Константин был замечен на элитном курорте в Швейцарии.

В сети "гуляет" снимок, на котором композитор сидит на террасе и курит на фоне швейцарских Альп.

Мужчину можно было легко спутать с обычным пенсионером, но кто-то из отдыхающих узнал в нем звезду и сделал незаметно фото.

Папарацци &quot;подловили&quot; Меладзе в горах. Как выглядит продюсер после разрыва с Брежневой

Константина Меладзе заметили в Швейцарии (фото: t.me/babkalavka)

"В этот раз одинокого композитора заметили на курорте в горах Швейцарии. Молодая фаворитка рядом замечена не была", - пишет источник.

Интересно, что на курорте Меладзе находится без его молодой подопечной Софии Тарасовой, из-за которой, по последним слухам, разрушился его брак с Верой Брежневой.

Папарацци &quot;подловили&quot; Меладзе в горах. Как выглядит продюсер после разрыва с Брежневой

София Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

Недавно он и его вероятная муза выпустили песню о любви, тем самым еще больше подогрели слухи о своем романе.

К слову, ранее мы писали, что Вера Брежнева вляпалась в скандал из-за клипа на украиноязычную песню.

Также читайте, что сейчас известно о внуке Софии Ротаре, которий бежал из Украины на лодке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вера Брежнева звезды шоу-бизнеса