Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари. Що про це думає українська церква

У Ватикані схвалили постанову про благословення одностатевих пар у римо-католицьких церквах. Однак така процесія не стосується регулярних церковних ритуалів чи літургій. У ПЦУ текст постанови назвали "програмним", а одностатеві стосунки - гріхом содомії.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис керівника Білоцерківської єпархії ПЦУ Євстратія Зорі у Facebook.
На думку Євстратія Зорі текст постанови має на меті змусити сприймати слова "Церква", "одностатеві пари" та "благословіння" як однорядні.
"Багатозначність тексту та суперечливі твердження свідомо використовуються, щоби замаскувати головну мету і дати можливість в тексті знайти усім зацікавленим те, що сподобається саме їм, і відтак - відкрити у свідомості "вікно Овертона", - пише священнослужитель.
Він підкреслює цікаву деталь: час оприлюднення тексту. Це відбулося напередодні Різдва Христового, щоби "збурити світ і вірних". За словами Зорі, це лише підтверджує, що нічого спільного з пастирською турботою чи Євангелієм ця подія не має.
"Це політичний "програмний" текст. І саме так він вже сприймається і тими, хто проти, і тими, хто за", - вважає Євстратій.
Стосовно ПЦУ, то церква висловила свою позицію на цю тему в Декларації Помісного Собору "Про негативне ставлення до гріха содомії (гомосексуалізму)". Цей документ повторює принципові погляди, висловлені такою ж Декларацією у 2007 році.
Євстратій Зоря наголошує, що в постанові Ватикану йдеться про благословення "невпорядкованої пари".
"Тобто такої, яка за визначенням не може отримати шлюб. І це спеціально підкреслене вказівками документа, що "благословення" не може бути таким, як ритуал і церемонія Таїнства Шлюбу. Автори та понтифік ясно визнають, що спільнота двох, яка просить благословення, ніяк не може стати шлюбною парою", - підкреслив він.
Насамперед у Папи Римського наголосили, що видану Дикастерією доктрини віри не можна плутати з таїнством гетеросексуального шлюбу. Вчення про нього залишається для Римо-католицької Церкви без змін, а благословення не означає схвалення союзу.
Крім того, такі нововведення не обов'язково повинні стати нормою. Тобто священники повинні приймати рішення у кожному випадку індивідуально.
Щоб уникнути "будь-якої форми плутанини або скандалу", коли пара, яка перебуває в нестандартному положенні чи одностатеві пари просять благословення, воно "ніколи не повинно передаватися одночасно з церемоніями цивільного союзу, і навіть не у зв'язку з ними".
Раніше ми розповідали про те, що Христину Соловій і Сергія Жадана звинуватили в пропаганді ЛГБТ через кліп, знятий у церкві.
Читайте також, що ЛГБТ-військовий думає про втручання релігії в одностатеві стосунки.