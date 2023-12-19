Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари. Що про це думає українська церква

Реакція ПЦУ на постанову Ватикану

На думку Євстратія Зорі текст постанови має на меті змусити сприймати слова "Церква", "одностатеві пари" та "благословіння" як однорядні.

"Багатозначність тексту та суперечливі твердження свідомо використовуються, щоби замаскувати головну мету і дати можливість в тексті знайти усім зацікавленим те, що сподобається саме їм, і відтак - відкрити у свідомості "вікно Овертона", - пише священнослужитель.

Він підкреслює цікаву деталь: час оприлюднення тексту. Це відбулося напередодні Різдва Христового, щоби "збурити світ і вірних". За словами Зорі, це лише підтверджує, що нічого спільного з пастирською турботою чи Євангелієм ця подія не має.

"Це політичний "програмний" текст. І саме так він вже сприймається і тими, хто проти, і тими, хто за", - вважає Євстратій.

Стосовно ПЦУ, то церква висловила свою позицію на цю тему в Декларації Помісного Собору "Про негативне ставлення до гріха содомії (гомосексуалізму)". Цей документ повторює принципові погляди, висловлені такою ж Декларацією у 2007 році.

Євстратій Зоря наголошує, що в постанові Ватикану йдеться про благословення "невпорядкованої пари".

"Тобто такої, яка за визначенням не може отримати шлюб. І це спеціально підкреслене вказівками документа, що "благословення" не може бути таким, як ритуал і церемонія Таїнства Шлюбу. Автори та понтифік ясно визнають, що спільнота двох, яка просить благословення, ніяк не може стати шлюбною парою", - підкреслив він.

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Насамперед у Папи Римського наголосили, що видану Дикастерією доктрини віри не можна плутати з таїнством гетеросексуального шлюбу. Вчення про нього залишається для Римо-католицької Церкви без змін, а благословення не означає схвалення союзу.

Крім того, такі нововведення не обов'язково повинні стати нормою. Тобто священники повинні приймати рішення у кожному випадку індивідуально.

Щоб уникнути "будь-якої форми плутанини або скандалу", коли пара, яка перебуває в нестандартному положенні чи одностатеві пари просять благословення, воно "ніколи не повинно передаватися одночасно з церемоніями цивільного союзу, і навіть не у зв'язку з ними".