"Це не церкві вирішувати". ЛГБТ-військовий жорстко пройшовся по священиках

Відомо, що церква та релігія не схвалює одностатеві стосунки. Кожна парафія наводить на це свої аргументи, але всі висновки сходяться до того, що нетрадиційна орієнтація - проти Бога. Через таку категоричність ЛГБТ-спільнота має неоднозначне ставлення до інституту церкви.

"Церква - це бізнес"

Військовий переконаний, що церква повинна бути та залишатися в державі, щоб люди мали, в що вірити. Проте разом із тим вона не повинна втручатися в особисте життя громадян.

Аарон також додає, що церква як установа зазнала значних змін сьогодні.

"Церква, на мій погляд, не така, як була раніше. Це зараз бізнес, який не платить податки, не розвиває економіку. Тому прислухатися до тих, хто ніяк не розвиває економіку країни, це вже таке питання. Хоча підприємницьку діяльність вони ведуть", - зазначає він.

Тож військовий ставить під сумнів думку установи, яка "ніяк не підтримує країну, а навпаки повертає до Середньовіччя".

Церква проти одностатевих шлюбів

Деякі релігійні ресурси пишуть про те, що прийняття одностатевих шлюбів знизить народжуваність в Україні. Однак, зазначає ЛГБТ-військовий, цей показник знижується через інші, більш значущі фактори.

"Це й економічні чинники, і матеріальні можливості, фізичні. Жінка може не хотіти чи не могти народжувати, то це і так є фактором зниження народжуваності. Зараз є головний чинник - війна. Щодня багато людей помирають, і не важливо, якого віку. Якщо помирає дитина, неважливо, якої статі, від цієї дитини далі не буде народжуваності", - пояснює він.

Водночас Аарон переконаний, що замість стурбованості церкви можуть сприяти підвищенню рівня народжуваності.

"Якщо релігійні організації так переживають за народжуваність, нехай допомагають жінкам, які не можуть народити. Хай оплачують операції для того, щоб жінка змогла народити. Що церква зробила для жінки такого важливого як для матері, щоб заявляти, що народжуваність падає? Кожен повинен займатися своєю справою", - сказав ЛГБТ-представник.