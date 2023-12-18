Ватикан схвалив благословення для одностатевих пар, але не шлюб

Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикану про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

Відповідний документ було опубліковано сьогодні, 18 грудня, із підзаголовком "Про пастирське значення благословень". У ньому є розділ з 11 пунктів "Благословення пар у нестандартних ситуаціях та пар однієї статі".

Зазначається, що відповідну доктринальну декларацію "Fiducia supplicans", видану Дикастерією доктрини віри, не можна плутати з таїнством гетеросексуального шлюбу, оскільки вчення про нього залишається для Римо-Каталіцької Церкви без змін, і благословення не означає схвалення союзу.

Згідно з постановою Ватикану, ці благословення не обов'язково мають стати нормою, і священики повинні приймати рішення у кожному конкретному випадку, а також "не повинні перешкоджати чи забороняти близькість Церкви до людей у будь-якій ситуації, в якій вони можуть звернутися по допомогу до Бога через просте благословення ".

Також уточнюється, що щоб уникнути "будь-якої форми плутанини або скандалу", коли пара, яка перебуває в нестандартному положенні або одностатеві пари просять благословення, воно "ніколи не повинно передаватися одночасно з церемоніями цивільного союзу, і навіть не у зв'язку з ними".

Ставлення Католицької церкви до представників ЛГБТ

Багато століть позиція Католицької церкви щодо представників ЛГБТ+ була традиційно консервативною, а гомосексуальні дії вважалися гріхом. Проте з часом деякі католицькі діячі та громади почали висловлювати більш толерантні та поблажливі погляди з цього питання.

Також варто зазначити, що часто загальна декламована позиція зокрема Католицької церкви залежить від позиції конкретного понтифіка. Той же Франциск раніше вже робив заяви про те, що до представників ЛГБТ+ офіційний Ватикан і релігійні діячі мають ставитися більш толерантно і співчутливо.