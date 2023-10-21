Святий отець звернувся до Соловій і Жадана після їхнього кліпу у храмі: "Підтримка ЛГБТ-ідеології суперечить моралі"

Днями співачка Христина Соловій випустила разом із гуртом "Жадан і Собаки" нову пісню, кліп на яку був знатий у Церкві святого Андрія Первозванного у Львові. Тепер місцева парафія УГКЦ закликає його видалити . Зокрема, один з її представників, який навіть записав відеозвернення до артистів.

Святий отець закликав видалити кліп

Судячи з 8-хвилинного відеозвернення, яке записав отець Юрій, церква не хоче бути причетною до "пропаганди ЛГБТ", яка, за його словами, чітко показана у кліпі.

Кадри з кліпу Соловій і Жадана (фото: youtube.com/@ZhadanDogs)

"На тлі оцієї пісні є дві дівчини, які між собою приглядаються і в певний момент цілуються. І це, очевидно, такий натяк на те, що любов є різнобічна. Тобто це така пряма символічна підтримка ЛГБТ-ідеології, тобто показана "любов" двох дівчат, і то любов, яка є лесбійською. І на тому тлі також показується любов між чоловіком і жінкою, яка проростає у цьому світі, який є недосконалий, але вона все ж таки проростає, і любов між чоловіком і жінкою уособлюють саме Жадан і Христина Соловій", - сказав отець.

Він також додав, що не збирається коментувати події з біографії Жадана і Соловій", але хоче дещо їх попросити.

Так, чоловік сказав, що одразу після виходу кліпу він зателефонував до отців-василіян і запитав у них, чи давали вони дозвіл на зйомки.

Христина Соловій і Сергій Жадан (youtube.com/@ZhadanDogs)

Йому відповіли, що дійсно, з проханням зняти кліп у храмі до них зверталися, зазначивши, що він буде про любов. Тому отці дали згоду.

"Я не буду коментувати події з біографії відомого і шанованого мною письменника і також справді шанованої Христини Соловій, нашої землячки. Але я мушу, як синкел монашества, звернутися до громадськості і до самих виконавців із певними проханнями. Очевидно, що вони (отці-василіяни – прим.ред.) не контролювали всього процесу, тому що вони не є експертами з цих питань. От коли вийшов кліп, вони зрозуміли, про що йдеться. У мене є прохання до авторів кліпу все ж таки зрозуміти, що мораль, яку ви несли через виконання цього кліпу, суперечить християнській моралі. І якщо ви маєте інші переконання, ви маєте на них повне право, але, як на мене, використовувати храм божий у таких двозначних цілях і тим самим показуючи молоді двозначну мораль, не личить", - сказав отець.