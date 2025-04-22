Франциск і його останній подарунок: кому дістанеться розкішний папамобіль
Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років внаслідок інсульту та зупинки серця. Незадовго до хвороби Папі Франциску подарували новенький електромобіль Mercedes G-Class, який виготовили по індивідуальному замовленню.
Що це за папамобіль і що тепер буде з цим транспортним засобом після смерті Папи Франциска, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.
Коли Папа Франциск отримав подарунок
Білий позашляховик Mercedes-Benz, відомий як папамобіль, був подарований Папі Римському Франциску за декілька місяців до смерті. У грудні 2024 року він був представлений як подарунок до ювілейного 2025 року.
Розкішний папамобіль - повністю електрична версія Mercedes-Benz G-Class, спеціально модифіковану для потреб понтифіка. Це перший в історії електричний папамобіль від Mercedes, який компанія зробила на замовлення та передала Ватикану.
Що особливого в новому папамобілі?
Повністю електричний привід. Автомобіль оснащений чотирма окремими електромоторами - по одному на кожне колесо, що забезпечує плавний рух на низьких швидкостях.
Підняте обертове сидіння. У задній частині встановлено спеціальне сидіння для Папи, яке дозволяє йому оглядати натовп з усіх боків.
Додаткові місця. Передбачено два додаткових сидіння для супроводжуючих осіб.
Підігрів сидіння та поручня. Для комфорту Папи в холодну погоду.
Традиційний білий колір. Відповідає папським традиціям.
Відкритий кузов. Для кращого огляду під час публічних заходів.
Точна вартість цього унікального автомобіля не розголошується, однак експерти оцінюють цю модель у кілька сотень тисяч євро (приблизно 450 тисяч євро) - через індивідуальний дизайн, ручну збірку та використання передових технологій.
Цей автомобіль є символом прихильності Папи Франциска до екологічної відповідальності та сталого розвитку.
Раніше він вже використовував електромобілі, зокрема Renault Kangoo Z.E. та Toyota Mirai, але цей папамобіль є першим повністю електричним транспортним засобом, призначеним для офіційних заходів. Новий папамобіль Мерседес, який був подарований у грудні 2024 року (фото: Getty Images)
Кому дістанеться папамобіль?
На цей час Ватикан не повідомив, що станеться з попереднім папамобілем. Зазвичай такі транспортні засоби зберігаються в музеях або використовуються для спеціальних подій. Можливо, попередній папамобіль буде передано до Ватиканського музею або використано в інших церемоніях.
А новий папамобіль, ймовірне, буде переданий наступнику Папи Франциска після проведення конклаву. Це авто може прослужити ще років 30 і більше.
Під час Великодньої неділі 2025 року Папа Франциск вже використовував новий електричний папамобіль для привітання вірян на площі Святого Петра, що стало його першим публічним виступом після тривалого лікування й останнім, перед днем його смерті.
Еволюція папамобілів
У 1930 році Mercedes-Benz створив виготовлений на замовлення автомобіль для Папи Пія XI, Nürburg 460 Pullman Saloon, який вважається першим офіційним папомобілем.
1930-ті та 1940-і роки - незручний час як для папства, так і для Mercedes-Benz через зв’язки з нацистським режимом Адольфа Гітлера, які виробник автомобілів визнав.
Попередні папи використовували також інші бренди, такі як Ford і Seat, а Франциска бачили, як подорожує мікроавтобусом, невеликим Ford Focus, Renault і Kia Soul під час візиту до Південної Кореї.
Зрозуміло, що папа Франциск також був прихильником громадського транспорту.
Папамобіль був оснащений куленепробивним склом після замаху на Івана Павла II у 1981 році.
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