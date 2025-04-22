Франциск и его последний подарок: кому достанется роскошный папамобиль
Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в результате инсульта и остановки сердца. Незадолго до болезни Папе Франциску подарили новенький электромобиль Mercedes G-Class, который изготовили по индивидуальному заказу.
Что это за папамобиль и что теперь будет с этим транспортным средством после смерти Папы Франциска, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.
Когда Папа Франциск получил подарок
Белый внедорожник Mercedes-Benz, известный как папамобиль, был подарен Папе Римскому Франциску за несколько месяцев до смерти. В декабре 2024 года он был представлен в качестве подарка к юбилейному 2025 году.
Роскошный папамобиль - полностью электрическая версия Mercedes-Benz G-Class, специально модифицированную для нужд понтифика. Это первый в истории электрический папамобиль от Mercedes, который компания сделала на заказ и передала Ватикану.
Что особенного в новом папамобиле?
Полностью электрический привод. Автомобиль оснащен четырьмя отдельными электромоторами - по одному на каждое колесо, что обеспечивает плавное движение на низких скоростях.
Поднятое вращающееся сиденье. В задней части установлено специальное сиденье для Папы, которое позволяет ему осматривать толпу со всех сторон.
Дополнительные места. Предусмотрено два дополнительных сиденья для сопровождающих лиц.
Подогрев сиденья и поручня. Для комфорта Папы в холодную погоду.
Традиционный белый цвет. Соответствует папским традициям.
Открытый кузов. Для лучшего обзора во время публичных мероприятий.
Точная стоимость этого уникального автомобиля не разглашается, однако эксперты оценивают эту модель в несколько сотен тысяч евро (примерно 450 тысяч евро) - из-за индивидуального дизайна, ручной сборки и использования передовых технологий.
Этот автомобиль является символом приверженности Папы Франциска к экологической ответственности и устойчивому развитию.
Ранее он уже использовал электромобили, в частности Renault Kangoo Z.E. и Toyota Mirai, но этот папамобиль является первым полностью электрическим транспортным средством, предназначенным для официальных мероприятий.Новый папамобиль Мерседес, который был подарен в декабре 2024 года (фото: Getty Images)
Кому достанется папамобиль?
На данный момент Ватикан не сообщил, что произойдет с предыдущим папамобилем. Обычно такие транспортные средства хранятся в музеях или используются для специальных событий. Возможно, предыдущий папамобиль будет передан в Ватиканский музей или использован в других церемониях.
А новый папамобиль, вероятно, будет передан преемнику Папы Франциска после проведения конклава. Это авто может прослужить еще лет 30 и более.
Во время Пасхального воскресенья 2025 года Папа Франциск уже использовал новый электрический папамобиль для приветствия верующих на площади Святого Петра, что стало его первым публичным выступлением после длительного лечения и последним, перед днем его смерти.
Эволюция папамобилей
В 1930 году Mercedes-Benz создал изготовленный на заказ автомобиль для Папы Пия XI, Nürburg 460 Pullman Saloon, который считается первым официальным папомобилем.
1930-е и 1940-е годы - неудобное время как для папства, так и для Mercedes-Benz из-за связей с нацистским режимом Адольфа Гитлера, которые производитель автомобилей признал.
Предыдущие папы использовали также другие бренды, такие как Ford и Seat, а Франциска видели, как путешествует микроавтобусом, небольшим Ford Focus, Renault и Kia Soul во время визита в Южную Корею.
Понятно, что папа Франциск также был сторонником общественного транспорта.
Папамобиль был оснащен пуленепробиваемым стеклом после покушения на Иоанна Павла II в 1981 году.
Вас может заинтересовать: