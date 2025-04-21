Чи може жінка стати Папою Римським: що каже Ватикан
Після смерті Папи Римського Франциска у прогресивного світу виникає питання: чи може жінка стати Главою Католицької церкви?
Відповідь на це питання читайте нижче в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Чи можуть жінки бути священниками у католицькій церкві?
Згідно з офіційним вченням Католицької церкви, висвячення у священство можливе лише для чоловіків. Це закріплено в Кодексі канонічного права (канон 1024) та підтверджено в апостольському листі Іоанна Павла II Ordinatio Sacerdotalis (1994), де зазначено, що Церква не має повноважень висвячувати жінок у священники, і це рішення є остаточним.
Папа Франциск також підтвердив цю позицію, заявивши, що “двері закриті” для жіночого священства.
Чи можуть жінки обіймати інші посади у Ватикані?
Хоча жінки не можуть бути священниками, Папа Франциск зробив кроки до розширення їхньої ролі в церковному управлінні. Наприклад, сестра Рафаелла Петріні була призначена генеральним секретарем губернаторства Ватикану, що є однією з найвищих адміністративних посад у місті-державі.
Також жінки отримали право обіймати посади лекторів і аколітів, що раніше були доступні лише чоловікам.Рафаелла Петріні та Папа Франциск (фото: vaticannews.va)
А як щодо легенди про Папесу Йоанну?
Існує середньовічна легенда про жінку, яка нібито стала Папою під ім’ям Йоанна. Однак історики вважають цю історію міфом, який не має підтвердження в офіційних документах Церкви.
Таким чином на сьогодні, згідно з офіційним вченням Католицької церкви, жінка не може стати Папою Римським, оскільки не може бути висвячена у священники.
Проте роль жінок у церковному житті поступово розширюється, особливо в адміністративних та консультативних структурах Ватикану.Папеса Йоанна (скриншот)
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Святого Престолу, The Guardian, AP News.