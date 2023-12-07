Pantone обрав головний колір 2024 року: "Приносить відчуття ніжності" (відео)

Інститут кольору Pantone обрав головний відтінок 2024 року. Цього разу він має "приносити відчуття ніжності". Колір отримав назву "Оксамитовий персик".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Pantone.
В Інституті повідомили, що колір 2024 року, "Оксамитовий ніжний персик", збагачує розум, тіло та серце. При цьому він став даниною відчуттям.
"Теплий та затишний відтінок, який підкреслює наше прагнення до єдності з іншими та почуття, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz... Це насичений персиковий відтінок, який приносить відчуття ніжності та спілкування", - йдеться в описі.
Експерти Інституту роблять вибір на підставі ретельного аналізу модних тенденцій, подій у світі, впливових культурних явищ, технологій та інших факторів. Процес вибору включає в себе кілька етапів:
Після проведення цього аналізу, команда Pantone оголошує колір року, який стає основою для дизайнерів у багатьох галузях, включаючи моду, дизайн інтер'єрів, графічний дизайн, та інші.
Нагадаємо, кольором 2023 році у Pantone називали відтінок Viva Magenta 18-1750.
Раніше вже стало відомо про 5 найгучніших зіркових розлучень 2023 року.
Окрім цього, ми розповідали про найгірші ідеї для манікюру на Новий рік.