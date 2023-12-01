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Так ніхто вже не робить. Найгірші ідеї для манікюру на Новий рік (фото)

П'ятниця 01 грудня 2023 22:01
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Так ніхто вже не робить. Найгірші ідеї для манікюру на Новий рік (фото) Антитренди в манікюрі на Новий рік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

З настанням зими багато дівчат та жінок хочуть додати собі святкового настрою яскравим новорічним манікюром. Однак не всі дизайни залишаються популярними. Модні експерти вважають, що деякі варіанти покриття вже давно стали антитрендами і виглядають безглуздо.

Як не варто фарбувати нігті на Новий рік, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Gazeta.pl.

Візерунки та малюнки

Багато модниць люблять прикрашати нігті сніжинками, мереживом із білого лаку та стразами. Однак зараз такий дизайн виглядає не лише дешево, а й недоречно.

Так ніхто вже не робить. Найгірші ідеї для манікюру на Новий рік (фото) Невдалий манікюр на Новий рік (фото: instagram.com/beautywithbabylay)

Відмовтеся від великої кількості малюнків і занадто яскравого дизайну. Віддайте перевагу мінімалізму. І навіть якщо вам хочеться прикрасити манікюр сніжинками, нехай це буде один малюнок на одному з пальчиків, але ніяк не "картина" на усіх десяти нігтях.

Поєднання непоєднуваного

Також експерти радять відмовитися від великої кількості яскравих елементів. Якщо ви вже вибрали покриття з блискучим втиранням, навряд чи на нігтях будуть вдало виглядати візерунки.

Так ніхто вже не робить. Найгірші ідеї для манікюру на Новий рік (фото)

Приклад "провального" манікюру, який виглядає безглуздо (скріншот)

Особливо невдалим вважається поєднання білого кольору із блискучим мідним лаком. Якщо ви дуже хочете снігові малюнки, спробуйте доповнити ними манікюр у блакитних, ніжно-рожевих або бежевих тонах.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як обрати колір святкового покриття для манікюру на Новий рік.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що таке манікюр "дорогої жінки" і які 7 правил допоможуть вам зробити ручки найкрасивішими

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