Так ніхто вже не робить. Найгірші ідеї для манікюру на Новий рік (фото)

З настанням зими багато дівчат та жінок хочуть додати собі святкового настрою яскравим новорічним манікюром. Однак не всі дизайни залишаються популярними. Модні експерти вважають, що деякі варіанти покриття вже давно стали антитрендами і виглядають безглуздо.

Як не варто фарбувати нігті на Новий рік, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Gazeta.pl .

Візерунки та малюнки

Багато модниць люблять прикрашати нігті сніжинками, мереживом із білого лаку та стразами. Однак зараз такий дизайн виглядає не лише дешево, а й недоречно.

Невдалий манікюр на Новий рік (фото: instagram.com/beautywithbabylay)

Відмовтеся від великої кількості малюнків і занадто яскравого дизайну. Віддайте перевагу мінімалізму. І навіть якщо вам хочеться прикрасити манікюр сніжинками, нехай це буде один малюнок на одному з пальчиків, але ніяк не "картина" на усіх десяти нігтях.

Поєднання непоєднуваного

Також експерти радять відмовитися від великої кількості яскравих елементів. Якщо ви вже вибрали покриття з блискучим втиранням, навряд чи на нігтях будуть вдало виглядати візерунки.

Приклад "провального" манікюру, який виглядає безглуздо (скріншот)

Особливо невдалим вважається поєднання білого кольору із блискучим мідним лаком. Якщо ви дуже хочете снігові малюнки, спробуйте доповнити ними манікюр у блакитних, ніжно-рожевих або бежевих тонах.