Інститут кольору Pantone оголосив відтінок 2023 року. Вам до вподоби?
Інститут кольору Pantone оголосив відтінок 2023 року. Його називають сміливим відтінком, який вносить щось живе у світ технологій.
До того ж експерти вважають його досить нетрадиційним для нашого часу.
Яким буде колір 2023 року за версією Pantone - дивіться в матеріалі Styler.
Колір 2023 року
Цьогорічний обранець Інститут кольору представляє баланс між теплим і холодним відтінками малинового і червоного. Він називається Viva Magenta 18-1750. Його називають "нетрадиційним червоним для нетрадиційного часу".
"Це відтінок, укорінений у природі, що походить від родини червоних і виражає новий сигнал сили. Viva Magenta - сміливий і безстрашний, пульсівний колір, насиченість якого сприяє радісному й оптимістичному святкуванню, створенню нового наративу", - пишуть в Інституті.
Відтінок 2023 року (фото: pantone.com)
Так колір виглядає на буденних речах (фото: pantone.com)
Як у Pantone обирають колір року?
В Інституті розповідають, що для того, аби вибрати правильний колір року, необхідно ґрунтовно проаналізувати світові тенденції.
Сюди входять різноманітні сфери життя: розваги, виробництво фільмів, подорожі, колекції мистецтва, мода, дизайн, події соціально-економічного характеру.
Безумовно на вибір кольору впливають нові технології та ефекти платформ соціальних мереж. Навіть майбутні спортивні події можуть стати вирішальним фактором, адже вони привертають увагу всього світу.
Раніше ми розповідали, які кольори варто одягти всім знакам Зодіаку на Новий рік. Можливо, саме варто звернути увагу на відтінок року?
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