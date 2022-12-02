Інститут кольору Pantone оголосив відтінок 2023 року. Вам до вподоби?

До того ж експерти вважають його досить нетрадиційним для нашого часу.

Інститут кольору Pantone оголосив відтінок 2023 року. Його називають сміливим відтінком, який вносить щось живе у світ технологій.

Яким буде колір 2023 року за версією Pantone - дивіться в матеріалі Styler.

Колір 2023 року

Цьогорічний обранець Інститут кольору представляє баланс між теплим і холодним відтінками малинового і червоного. Він називається Viva Magenta 18-1750. Його називають "нетрадиційним червоним для нетрадиційного часу".

"Це відтінок, укорінений у природі, що походить від родини червоних і виражає новий сигнал сили. Viva Magenta - сміливий і безстрашний, пульсівний колір, насиченість якого сприяє радісному й оптимістичному святкуванню, створенню нового наративу", - пишуть в Інституті.

Відтінок 2023 року (фото: pantone.com)

Так колір виглядає на буденних речах (фото: pantone.com)

Як у Pantone обирають колір року?

В Інституті розповідають, що для того, аби вибрати правильний колір року, необхідно ґрунтовно проаналізувати світові тенденції.

Сюди входять різноманітні сфери життя: розваги, виробництво фільмів, подорожі, колекції мистецтва, мода, дизайн, події соціально-економічного характеру.

Безумовно на вибір кольору впливають нові технології та ефекти платформ соціальних мереж. Навіть майбутні спортивні події можуть стати вирішальним фактором, адже вони привертають увагу всього світу.