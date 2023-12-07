Pantone выбрал главный цвет 2024 года: "Приносит чувство нежности" (видео)

Институт цвета Pantone выбрал главный оттенок 2024 года. В этот раз он должен "приносить чувство нежности". Цвет получил название "Бархатный персик".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Pantone.
В Институте сообщили, что цвет 2024 года, "Бархатный нежный персик", обогащает ум, тело и сердце. При этом он стал данью ощущениям.
"Теплый и уютный оттенок, подчеркивающий наше стремление к единству с другими и чувствами, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz... Это насыщенный персиковый оттенок, который приносит чувство нежности и общения", - говорится в описании.
Эксперты Института делают выбор на основе тщательного анализа модных тенденций, событий в мире, влиятельных культурных явлений, технологий и других факторов. Процесс выбора включает в себя несколько этапов:
После проведения этого анализа команда Pantone объявляет цвет года, который становится основой для дизайнеров во многих отраслях, включая моду, дизайн интерьеров, графический дизайн и другие.
Напомним, цветом 2023 года у Pantone называли оттенок Viva Magenta 18-1750.
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