Pantone обрав головний колір 2024 року: "Приносить відчуття ніжності" (відео)

Інститут кольору Pantone обрав головний відтінок 2024 року. Цього разу він має "приносити відчуття ніжності". Колір отримав назву "Оксамитовий персик".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Pantone.

Який колір став головним

В Інституті повідомили, що колір 2024 року, "Оксамитовий ніжний персик", збагачує розум, тіло та серце. При цьому він став даниною відчуттям.

"Теплий та затишний відтінок, який підкреслює наше прагнення до єдності з іншими та почуття, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz... Це насичений персиковий відтінок, який приносить відчуття ніжності та спілкування", - йдеться в описі.

Pantone обрав головний колір 2024 року pic.twitter.com/qTGu3WguBc — Поліна Іваненко (@polinarbcua) December 7, 2023

Як Pantone обирає колір року

Експерти Інституту роблять вибір на підставі ретельного аналізу модних тенденцій, подій у світі, впливових культурних явищ, технологій та інших факторів. Процес вибору включає в себе кілька етапів:

Спостереження за трендами: команда Pantone вивчає модні тенденції у галузях моди, дизайну, мистецтва, дизайну інтер'єрів, а також події у світі, які можуть вплинути на споживчі вподобання

Аналіз культурних впливів: експерти проводять аналіз культурних явищ, які можуть вплинути на емоційний стан та настрій споживачів

Взаємодія з індустрією: Представники Pantone співпрацюють з великою кількістю галузей, включаючи модні дизайнери, виробників текстилю, архітекторів та інших фахівців

Аналіз кольорів в медіа: аналітики вивчають використання кольорів у засобах масової інформації, рекламі, фільмах і телепередачах

Інтуїція та експертний досвід: спеціалісти Pantone використовують свій досвід та інтуїцію при визначенні кольору, який, на їхню думку, найкращим чином відображає сучасний дух та настрій.

Після проведення цього аналізу, команда Pantone оголошує колір року, який стає основою для дизайнерів у багатьох галузях, включаючи моду, дизайн інтер'єрів, графічний дизайн, та інші.

Нагадаємо, кольором 2023 році у Pantone називали відтінок Viva Magenta 18-1750.