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Pantone выбрал главный цвет 2024 года: "Приносит чувство нежности" (видео)

Четверг 07 декабря 2023 17:14
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Pantone выбрал главный цвет 2024 года: "Приносит чувство нежности" (видео) Какой цвет стал главным (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Институт цвета Pantone выбрал главный оттенок 2024 года. В этот раз он должен "приносить чувство нежности". Цвет получил название "Бархатный персик".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Pantone.

Какой цвет стал главным

В Институте сообщили, что цвет 2024 года, "Бархатный нежный персик", обогащает ум, тело и сердце. При этом он стал данью ощущениям.

"Теплый и уютный оттенок, подчеркивающий наше стремление к единству с другими и чувствами, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz... Это насыщенный персиковый оттенок, который приносит чувство нежности и общения", - говорится в описании.

Как Pantone выбирает цвет года

Эксперты Института делают выбор на основе тщательного анализа модных тенденций, событий в мире, влиятельных культурных явлений, технологий и других факторов. Процесс выбора включает в себя несколько этапов:

  • Наблюдение за трендами: команда Pantone изучает модные тенденции в области моды, дизайна, искусства, дизайна интерьеров, а также события в мире, которые могут повлиять на потребительские предпочтения.
  • Анализ культурных воздействий: эксперты проводят анализ культурных явлений, которые могут повлиять на эмоциональное состояние и настроение потребителей
  • Представители Pantone сотрудничают с большим количеством отраслей, включая модные дизайнеры, производителей текстиля, архитекторов и других специалистов.
  • Анализ цветов в медиа: аналитики изучают использование цветов в средствах массовой информации, рекламе, фильмах и телепередачах
  • Интуиция и экспертный опыт: специалисты Pantone используют свой опыт и интуицию при определении цвета, который, по их мнению, лучше всего отражает современный дух и настроение.

После проведения этого анализа команда Pantone объявляет цвет года, который становится основой для дизайнеров во многих отраслях, включая моду, дизайн интерьеров, графический дизайн и другие.

Напомним, цветом 2023 года у Pantone называли оттенок Viva Magenta 18-1750.

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