"Пантофлі", "комиза", "замислівка": колоритні та шалено гарні українські слова, які точно вас здивують

Назирці

Слідом, крадькома, це коли хтось іде слідом, не відстаючи, непомітно, майже крадькома.

"Яремчук назирці, але здалеку йшов за Когутом і не знав, як йому бути" (Іван Цюпа).

Пантофлі

М'які домашні капці без підборів. У таких ми зазвичай ходимо вдома.

"Він хитнув ногою, і пантофля звалилася. Всі побачили голу ніженьку, навіть без шкарпеток" (Агатангел Кримський).

Слоїк

Банка, висока посудина з глини, флакон для ліків. Майже циліндрична скляна чи фаянсова банка з вузькою верхівкою.

"На верхніх поличках знаходжу в слоїках макарони, сушені груші й халву у круглих дерев’яних коробках" (Михайло Коцюбинський).

Комиза

Примха, вередун, вередлива, примхлива людина.

"Вони повинні вередувати, перебирати, закатувати істерики й скандали… здобути врешті реноме комизи й вереди" (Юрко Іздрик).

Путівець

Це дорога, що пролягає між селами, часто ґрунтова, польова дорога.

"Фашистські льотчики нещадно обстрілювали дороги. Тому біженці йшли не по шосе, а здебільшого путівцями" (Павло Автомонов).

Замислівка

Людина, яка любить щось вигадувати, витівниця, фантазерка.

"То то ж була вигадниця, то то ж була замислівка!" (Марко Вовчок).

Банькатий

Очі, що випинаються, опуклі, витріщені.

"Банькаті, немов аж підпухлі очі боярина ніби хотіли проникнути в душу" (Іван Ле).

Дармовис

Аксесуар, прикраса, декоративна підвіска, яка може прикрашати що завгодно: ключі, шию, браслет.

"Пірнає в хмару місяць-дармовис" (Ліна Костенко).

Ляпавиця

Хмарна та сира погода з опадами, холодна сльота, що створює багно й сирість.

"Тротуари, мокра ляпавиця, світ одбився плямою в калюжі" (Максим Рильський).

Баляндраси

Пусті, але веселі розмови про щось незначне та несерйозне.

"Далі Максим уже орудував бесідою: точив баляси та баляндраси" (Панас Мирний).