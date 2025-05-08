"Пантофлі", "комиза", "замислівка": колоритные и безумно красивые украинские слова, которые точно вас удивят

"Назирці"

Следом, украдкой, это когда кто-то идет следом, не отставая, незаметно, почти украдкой.

"Яремчук назирці, але здалеку йшов за Когутом і не знав, як йому бути" (Іван Цюпа).

"Пантофлі"

Мягкие домашние тапочки без каблуков. В таких мы обычно ходим дома.

"Він хитнув ногою, і пантофля звалилася. Всі побачили голу ніженьку, навіть без шкарпеток" (Агатангел Кримський).

"Слоїк"

Банка, высокий сосуд из глины, флакон для лекарств. Почти цилиндрическая стеклянная или фаянсовая банка с узкой верхушкой.

"На верхніх поличках знаходжу в слоїках макарони, сушені груші й халву у круглих дерев’яних коробках" (Михайло Коцюбинський).

"Комиза"

Каприз, капризник, капризный, капризный человек.

"Вони повинні вередувати, перебирати, закатувати істерики й скандали… здобути врешті реноме комизи й вереди" (Юрко Іздрик).

"Путівець"

Это дорога, пролегающая между селами, часто грунтовая, полевая дорога.

"Фашистські льотчики нещадно обстрілювали дороги. Тому біженці йшли не по шосе, а здебільшого путівцями" (Павло Автомонов).

"Замислівка"

Человек, который любит что-то придумывать, затейница, фантазерка.

"То то ж була вигадниця, то то ж була замислівка!" (Марко Вовчок).

"Банькатий"

Глаза, которые выпячиваются, выпуклые, выпученные.

"Банькаті, немов аж підпухлі очі боярина ніби хотіли проникнути в душу" (Іван Ле).

"Дармовис"

Аксессуар, украшение, декоративная подвеска, которая может украшать что угодно: ключи, шею, браслет.

"Пірнає в хмару місяць-дармовис" (Ліна Костенко).

"Ляпавиця"

Облачная и сырая погода с осадками, холодная слякоть, создающая грязь и сырость.

"Тротуари, мокра ляпавиця, світ одбився плямою в калюжі" (Максим Рильський).

"Баляндраси"

Пустые, но веселые разговоры о чем-то незначительном и несерьезном.

"Далі Максим уже орудував бесідою: точив баляси та баляндраси" (Панас Мирний).