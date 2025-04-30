Ці слова "псують" вашу українську! Як раз і назавжди уникнути пастки суржику

Іноді навіть у мовленні тих, хто докладає зусиль, проскакують слова та вирази, які видають мовну недбалість або є кальками з російської. Це не завжди очевидні суржики, а звичні слова, значення яких ми могли спотворити. Це не тільки викривляє значення, але й знижує рівень грамотності.

Які слова вказують на вашу безграмотність, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи в Instagram .

Деякі звичні слова, які ми вживаємо щодня, насправді можуть видавати нашу мовну недбалість.

Наприклад, багато хто називає посуд для перенесення їжі "підносом". Проте в українській мові це слово має зовсім інше значення - і аж ніяк не пов'язане з кухнею.

"Піднос" - дія від "підносити", подарунок або хабар. І в українську це слово прийшло з російської.

Хоча його можна знайти й у творах класиків, мовознавці радять уживати інше, питомо українське слово - "таця". До речі, це не єдиний синонім, існує ще кілька діалектних варіантів, тож варто заглядати до словників.

Інша поширена мовна помилка - це плутанина між словами "біля" та "близько". Якщо перше вказує на місце (наприклад, де саме стоїть об'єкт), то друге - на приблизну кількість або час.

Тому правильніше сказати "близько тисячі людей", а не "біля тисячі". Такі тонкощі допомагають уникати кальок з російської та зберігати чистоту мови.

Ще один приклад - вирази "у рамках закону" або "у рамках проєкту". Хоча вони глибоко вкорінені в офіційне мовлення, це теж запозичення. Український відповідник - "у межах": "у межах закону", "у межах дослідження". Це звучить природніше і точніше передає зміст.

Дотримання мовних норм - не лише про грамотність, а й про повагу до культури. Іноді досить лише кількох правильних слів, щоб справити приємне враження.