"Панорама славы и боли": аэросъемка села Мощун, где была одна из переломных битв за Киев

Именно 72-я бригада стала одной из тех, что мужественно стояли за Киев.

"Панорамы нашей славы и нашей боли. Здесь была одна из переломных битв за Киев. Слава моей 72 бригаде, слава украинским воинам, слава Украине!" пишет Луценко.

По его словам, сейчас реализуется проект фиксации разрушений украинских населенных пунктов с помощью 3D-моделирования. Это необходимо будет для описания преступлений РФ.

"Прошу делиться видео и фото, а кто может, специально отснять разрушения - вообще супер. Пишите в личные мне. Надо спешить, пока не начали ремонт", - добавил Луценко.

Смотрите на карте местонахождение села Мощун:

Отметим, что село Мощун уже вошло в историю как еще одна "Чернобаевка". Там несколько раз подряд ВСУ бомбили понтонный мост вместе с техникой оккупантов.