"Панорама слави і болю": аерозйомка села Мощун, де була одна з переломних битв за Київ

Невеличке село Мощун в Бучанському районі Київської області стало місцем одних з найзапекліших боїв за столицю. Окупанту так і не вдалося прорвати оборону, проте в колись мальовничому населеному пункті з затишними приватними садибами не лишилося живого місця.
Відео, зняте в режимі аерозйомки опублікував командир 72 окремої механізованої бригади Ігор Луценко.
Саме 72-га бригада стала однією з тих, що мужньо стояли за Київ.
"Панорами нашої слави і нашого болю. Тут була одна з переломних битв за Київ. Слава моїй 72 бригаді, слава українським воїнам, слава Україні!" - пише Луценко.
За його словами, наразі реалізовується проект фіксації руйнувань українських населених пунктів з допомогою 3D-моделювання. Це необхідно буде для опису злочинів РФ.
"Прошу ділитися відео і фото, а хто може, спеціально відзняти руйнування - взагалі супер. Пишіть в особисті мені. Треба поспішати, поки не почали ремонт", - додав Луценко.
Дивіться на карті місцезнаходження села Мощун:
Зазначимо, що село Мощун вже увійшло в історію як ще одна "Чорнобаївка". Там кілька разів поспіль ЗСУ бомбили понтонний міст разом із технікою окупантів.
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