Украина становится сплошной "Чернобаевкой": самые адские места для захватчика

Чернобаевка - теперь не просто пгт вблизи Херсона, где находится международный аэропорт. Для украинцев она уже стала легендарным местом, символом тупости захватчика и мистичности украинских земель. Но не только Херсонская область прославилась своим населенным пунктом, в Киевской и Херсонской есть "свои Чернобаевки".

Что известно о "намоленных местах", ставших для россиян приговором, и своего рода "Днем сурка" - читайте ниже в нашем материале Styler .

Увидеть Чернобаевку и умереть

Впервые, российских оккупантов на аэродроме Чернобаевка разбомбили Байрактарами 27 февраля.

Ночь на 7 марта была урожайной на вертолеты. Тогда было уничтожено 30 единиц техники врага, которую стянули до аэропорта.

15 марта украинцы снова нашли там "свежие" вертолеты.

На следующий же день, 16 марта, в Чернобаевке сгорело еще 7 боевых вертолетов.

18 марта ВСУ нанесли в Чернобаевке удар по командному пункту 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ. Тогда был ликвидирован генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ.

А о последнем случае, по состоянию на 19 марта, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович: "Только не смейтесь. Мы снова всадили их в Чернобаевке. Шестой раз". Деталей он не разглашал.

"Чернобаевка" в селе Мощун под Киевом

Так, в Киевской области 58-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ имени гетмана Ивана Выговского четвертый раз (по состоянию на 18 марта) разбомбила понтонный мост российских боевиков.

После каждой неудачи оккупант снова пытался строить мост, однако ВСУ его раз за разом уничтожала. А заодно и технику оккупанта, которая теперь плавает в реке Ирпень.

Об этом написал на своем канале в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на данные военной части.

"Наша артиллерия с улыбкой утверждает, что не Чернобаевкой единой - у кцпов, видимо, тактика такая", - отметили в пресс-службе воинской части.

В Изюме своя "Чернобаевка"

"Кажется, в Изюме появляется своя "Чернобаевка". Российские оккупанты уже в который раз пытаются возвести свой блок-пост возле поста полиции на выезде из города, но Вооруженные Силы Украины раз за разом отправляют их там в ад", - говорится в сообщении Изюмского горсовета.

Генерала пока еще не ликвидировали, однако полковник инженерных "войск" уже отправился на родину груZом-200.

Смотрите на видео ниже работу меткую работу наших Вооруженных сил.

Бонус: легенда о Чернобаевке и конечно же - мемы

События в аэропорту стали неиссякаемым источником мемов и шуток для украинцев: "Увидеть Чернобаевку и умереть", "Намоленное место", "День сурка", "После победы Чернобаевка станет туристическим местом"...

Впоследствии появилась и разгадка - легенда о Чернобаевке, которая все объясняет.

Так, в конце XVII века казаки под командованием атамана Чернобровая подались до нижнего течения Днепра, чтобы перехватывать татарские орды на Крымском перешейке.

Чернобровая хорошо знали и избегали встречи с ним и татары, и турки. Они называли его Черным Баем (властелином), ближайшие же друзья начали звать его Чернобаем.

За одно лето козаки построили три каменные крепости и назвали их Чернобаевская, Гусаковская и Степановская. Где-то посередине этого большого треугольника была позже построена малая козацкая церквушка Пресвятой покрова и заложено кладбище.

Однажды у Днепра остановилась большая шайка бусурман (около 1000), с награбленным имуществом и пленными девушками.

Отряд Чернобая насчитывал где-то 150 человек, но они разбили бусурманов, при этом ранения получили всего 20 козаков.

Освобожденным девушкам святой отец приказал сбросить их оковы в реку, которую окропили кровью врагов. При этом он произносил заговор.

То есть Чернобаевка действительно заговорена с XVII века характерниками.

В наше время легенды свои - это меткие мемы: