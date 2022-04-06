Уничтоженную врагом Волноваху показали на видео: там все еще живут люди

Волноваха почти полностью уничтожена оккупантами с первых дней войны. Однако в городе Донецкой области, с 20-тысячным населением все еще живут люди.

Об этом сообщили в Telegram "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Волноваха. Последствия российских обстрелов", - подписаны страшные кадры.

На видео, снятом с машины, показано, что в городе ни одного уцелевшего здания, однако там продолжают жить люди.

Многие перемещаются на велосипедах, люди ходят пешком.

Отметим, что о том, что Волновахи больше не существует, заявил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко еще в марте.

Город вместе с Мариуполем один из первых попал под удар российских оккупантов.