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Уничтоженную врагом Волноваху показали на видео: там все еще живут люди

Новина українською →
Волноваха, Среда 06 апреля 2022 16:29
Уничтоженную врагом Волноваху показали на видео: там все еще живут люди Фото: обстрелянный храм в Волновахе (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Волноваха почти полностью уничтожена оккупантами с первых дней войны. Однако в городе Донецкой области, с 20-тысячным населением все еще живут люди.

Об этом сообщили в Telegram "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Волноваха. Последствия российских обстрелов", - подписаны страшные кадры.

На видео, снятом с машины, показано, что в городе ни одного уцелевшего здания, однако там продолжают жить люди.

Многие перемещаются на велосипедах, люди ходят пешком.

Отметим, что о том, что Волновахи больше не существует, заявил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко еще в марте.

Город вместе с Мариуполем один из первых попал под удар российских оккупантов.

Ранее мы писали, что всплыло видео с кладбища, переполненного свежими могилами российской "разведки ВДВ".

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