Без паніки. Що робити, якщо закінчилось пальне в дорозі

Інколи стається прикра ситуація коли їдемо на якесь місце призначення і посеред дороги закінчується бензин. Однак панікувати не варто, є покрокова інструкція, як виправити цю ситуацію.

Про це читайте в матеріалі Styler.

Припаркуйте автівку

Якщо в машини закінчився бензин, краще прибрати її з дороги, щоб не заважати руху інших водіїв.

До того ж якщо автомобіль раптово заглох посеред дороги, то варто спробувати відкотити його на узбіччя вручну.

З'ясуйте ваше місцезнаходження

За допомогою вашого смартфона можна дізнатися точні координати місця, де стоїть автомобіль.

При зверненні за допомогою телефоном бажано знати не тільки координати, а й назву траси, найближчі населені пункти, особливості місцевості. Супутникова навігація не завжди працює точно, і не всі можуть прокласти маршрут за координатами.

Зверніться по допомогу

Добре якщо ви побачите друзів чи знайомих, до яких легко звернутись. Однак також не бійтесь попросити допомоги в проїжджаючих повз водіїв.

Нерідко жалісливі водії самі зупиняються та пропонують допомогу. Однак будьте обережними та не забувайте, що на дорогах можуть бути також і шахраї.

Знайти найближчу АЗС і спробувати туди дійти

У кожного водія в багажнику повинна бути металева каністра. В ідеалі, в ній має бути паливо. Якщо ж ні, з цією каністрою можна дійти до найближчої заправки або ж найближчого населеного пункту.

Не дуже гарна ідея, але не залишає вибору. У незнайомій місцевості краще йти назад, проти ходу руху.