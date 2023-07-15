Без паники. Что делать, если закончился бензин в дороге

Иногда происходит досадная ситуация, когда едем в какое-то место назначения и посреди дороги заканчивается бензин. Однако паниковать не стоит, есть пошаговая инструкция, как исправить эту ситуацию.

Об этом читайте в материале Styler.

Припаркуйте автомобиль

Если у машины закончился бензин, лучше убрать ее с дороги, чтобы не мешать движению других водителей.

К тому же если автомобиль внезапно заглох среди дороги, то стоит попытаться откатить его на обочину вручную.

Выясните ваше местонахождение

С помощью вашего смартфона можно узнать точные координаты места, где стоит автомобиль.

При обращении по телефону желательно знать не только координаты, но и название трассы, ближайшие населенные пункты, особенности местности. Спутниковая навигация не всегда работает точно и не все могут проложить маршрут по координатам.

Обратитесь за помощью

Хорошо, если вы увидите друзей или знакомых, к которым легко обратиться. Однако также не бойтесь попросить помощи у проезжающих мимо водителей.

Нередко жалостливые водители сами останавливаются и предлагают помощь. Однако будьте осторожны и не забывайте, что на дорогах могут быть также мошенники.

Найти ближайшую АЗС и попытаться туда дойти

У каждого водителя в багажнике должна быть металлическая канистра. В идеале, в нем должно быть топливо. Если же нет, с этой канистрой можно дойти до ближайшей заправки или ближайшего населенного пункта.

Не очень хорошая идея, но не оставляет выбора. В незнакомой местности лучше уходить назад, против хода движения.