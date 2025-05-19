Пам’ятаєте красуню Маїзу з "Клона"? Ось як вона виглядає зараз (фото)

Колись Даніела Ескобар мріяла про кар’єру в журналістиці та рекламі. Вступила до університету, але довго там не затрималась: серце тягнуло до сцени.

Вона переїхала до Ріо-де-Жанейро, щоб втілити мрію, і почала навчатися акторської майстерності у театральній школі O Tablo та престижному училищі Casa de Artes das Laranjeiras.

Кінокар’єру акторка на якийсь час полишила - пішла у телеведучі та вела програму про моду й красу протягом шести років.

Проте вже у 1994 році повернулась на екрани й знялась у серіалах "Кедрова мадонна" та "Тропіканка".

Спершу їй діставалися лише невеликі ролі, але вже за рік Даніела закріпилась у касті "Віку вовка" - саме там вона по-справжньому розкрилась як актриса.

Головний злет у її кар’єрі стався завдяки серіалу "Клон", де вона зіграла емоційну й трагічну Маїзу. Щоб глибше вжитися в образ, Даніела навіть консультувалася з психологами - її героїня мала нестабільний внутрішній світ і переживала важку материнську драму.

Кадр з серіалу "Клон"

Цікаво, що роль їй запропонував тодішній чоловік - саме він був режисером проєкту. А ще на знімальному майданчику була присутня… його колишня дружина. Утім, попри всі нюанси, Даніела впоралась блискуче і до сьогодні залишається однією з найвідоміших актрис Бразилії.

Про особисте життя зірка говорить неохоче. Відомо лише, що була заміжня двічі і у неї двоє дітей.

Даніела Ескобар з дітьми(фото: instagram.com/danielaescobar)

Як зараз живе Даніела Ескобар

Сьогодні Даніелі 56 років. Вона майже не знімається, адже з 2005 року живе в США.

Даніела Ескобар з дітьми(фото: instagram.com/danielaescobar)

Там займається озвучуванням серіалів, керує власною акторською агенцією та, що цікаво, здобула освіту в галузі охорони здоров’я - нині вона сертифікований консультант зі здорового способу життя.