Помните красавицу Маизу из "Клона"? Вот как она выглядит сейчас (фото)

Когда-то Даниэла Эскобар мечтала о карьере в журналистике и рекламе. Поступила в университет, но долго там не задержалась: сердце тянуло к сцене.

Она переехала в Рио-де-Жанейро, чтобы воплотить мечту, и начала учиться актерскому мастерству в театральной школе O Tablo и престижном училище Casa de Artes das Laranjeiras.

Кинокарьеру актриса на время оставила - пошла в телеведущие и вела программу о моде и красоте в течение шести лет.

Однако уже в 1994 году вернулась на экраны и снялась в сериалах "Кедровая мадонна" и "Тропиканка".

Сначала ей доставались лишь небольшие роли, но уже через год Даниэла закрепилась в касте "Века волка" - именно там она по-настоящему раскрылась как актриса.

Главный взлет в ее карьере произошел благодаря сериалу "Клон", где она сыграла эмоциональную и трагическую Маизу. Чтобы глубже вжиться в образ, Даниэла даже консультировалась с психологами - ее героиня имела нестабильный внутренний мир и переживала тяжелую материнскую драму.

Кадр из сериала "Клон"

Интересно, что роль ей предложил тогдашний муж - именно он был режиссером проекта. А еще на съемочной площадке присутствовала... его бывшая жена. Впрочем, несмотря на все нюансы, Даниэла справилась блестяще и до сих пор остается одной из самых известных актрис Бразилии.

О личной жизни звезда говорит неохотно. Известно лишь, что была замужем дважды и у нее двое детей.

Даниэла Эскобар с детьми(фото: instagram.com/danielaescobar)

Как сейчас живет Даниэла Эскобар

Сегодня Даниэле 56 лет. Она почти не снимается, ведь с 2005 года живет в США.

Даниэла Эскобар с детьми(фото: instagram.com/danielaescobar)

Там занимается озвучиванием сериалов, руководит собственным актерским агентством и, что интересно, получила образование в области здравоохранения - сейчас она сертифицированный консультант по здоровому образу жизни.