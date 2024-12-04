У пальто кольору бургунді. Кейт Міддлтон вперше за довгий час вийшла у світ (фото)

Як сказано у повідомленні, члени королівської родини зустрілися з еміром Катару, який прибув до Великобританії з дводенним візитом.

"Ради вітати еміра Катара шейха Таміма бін Хамада Аль Тані та його дружину Джавахер бін Хамад бін Сухайм Аль Тані сьогодні у Великій Британії", - написано у пості.

На фото також присутній король Великобританії Чарльз III, який зараз також бореться з раком. Його дружина, королева-консорт Камілла пропустила захід. Раніше повідомлялося, що вона мала інфекцію грудної клітки.

Яке вбрання вибрала Кейт Міддлтон

Для виходу у світ Міддлтон вибрала вбрання найтрендовішого відтінку 2024 року - глибокого винного, бордо або, як його ще називають, бургунді. Вона одягла довге пальто з V-подібним вирізом та оригінальним коміром, яке доповнила шкіряними рукавичками та чоботями на високих підборах.

Кейт Міддлтон із принцом Вільямом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Її монохромний образ доповнили аксесуари: елегантний асиметричний капелюшок з об'ємним бантом, намисто-чокер із перлів та сережки-краплі, які належали покійній королеві Єлизаветі. Зазначимо, що ці прикраси принцеса Уельська вже одягала на похорон принца Філіпа у квітні 2021 року.

Завершувала лук мініатюрна сумка теж у кольорі бургунді.

Образ Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Для виходу в світ Кейт Міддлтон віддала перевагу природному макіяжу в нюдових відтінках, трохи підкресливши лише вії та брови. Завершувала образ лаконічна зачіска - волосся принцеса Уельська зібрала у низький пучок.

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Що відомо про хворобу та лікування Кейт Міддлтон

На початку 2024 року стало відомо, що дружина принца Вільяма перенесла операцію на черевній порожнині. А у березні вона зробила офіційну заяву, що у неї діагностовано рак.

Міддлтон не уточнювала подробиць про форму раку, проте постійно дякувала шанувальникам за підтримку та теплі слова, які отримувала з різних куточків світу.

У вересні вона записала зворушливий ролик із чоловіком та дітьми, повідомивши про закінчення курсу хіміотерапії.

Потім стало відомо, що Мідлтон повернулася до виконання королівських обов'язків. Вона провела зустріч з членами команди Центру раннього розвитку дитини та працівниками Кенгсінгського палацу у Віндзорському замку. Головною темою заходу був проект Кейт із розвитку дітей раннього віку.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)