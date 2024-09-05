Найвідоміша прикраса Кейт Міддлтон: історія обручки із сапфіром

Обручка із сапфіром, яку Кейт Міддлтон носить на руці, вражає не лише виглядом. Історія цієї прикраси почалася задовго до її появи на руці дружини принца Вільяма.

Кому належала обручка раніше та як вона потрапила до Кейт Міддлтон, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Яка на вигляд одна з найвідоміших прикрас

Обручка Кейт - це 12-каратний овальний сапфір, оточений 14 діамантами в 18-каратному білому золоті.

Кейт Міддлтон носить обручку принцеси Діани (фото: Getty Images)

Як стверджує ювелірна компанія Garrard, яка займалася виготовленням сімейної реліквії, дизайн каблучки спирався на інший відомий коштовний виріб королівської колекції. Натхненням для виготовлення каблучки із сапфіром стала брошка королеви Вікторії, яку замовив принц Альберт у 1840 році для своєї нареченої.

Скільки власників мала обручка

Першою обручку із сапфіром на своїй руці почала носити принцеса Діана. Саме їй випала нагода обрати для себе каблучку.

Насправді варіант обручки такого дизайну викликав немало суперечок в королівській родині.

За традицією, всі коштовності для королівських осіб виготовлялися виключно під замовлення. Проте принцесі Діані стала до вподоби каблучка, яка була представлена в каталозі компанії Garrard. Та попри дискусії обручка із сапфіром урочисто засяяла на пальці принцеси Діани в день весілля 1981 року.

Чи передала принцеса Діана перед смертю свою обручку у власність чоловіка, чи ні, проте опинилася прикраса в руках її синів.

Принцеса Діана разом із синами принцом Вільямом та принцом Гаррі (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Цікаво, що під час розподілу материних коштовностей обручку із сапфіром обрав для себе принц Гаррі. Проте він передав її братові Вільяму, коли той зібрався освідчуватися своїй тодішній дівчині Кейт Міддлтон.

Як обручка перейшла до Кейт

Пропозиція принца Вільяма стала зворушливою новиною. Кейт Міддлтон була приємно вражена перснем із сапфіром і діамантами, який належав покійній матері Вільяма. Вперше шанувальники королівської сім’ї помітили каблучку із сапфіром у Кейт під час оголошення про заручини 16 листопада 2010-го.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Після весілля Міддлтон ще неодноразово одягала каблучку. Також вона носила обручку із сапфіром під час своєї вагітності.

Принцеса Уельська разом з чоловіком принцом Вільямом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Що відомо про лікування принцеси Уельської?

У березні Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву, що вона хвора на рак. Такий діагноз жінка отримала під час планової операції на черевній порожнині. Принцеса повідомила, що почала проходити курс хіміотерапії для покращення свого стану.

Вперше після заяви про хворобу Міддлтон з'явилася на публіці через шість місяців. Вона відвідала церемонію Trooping the Colour у Лондоні разом із чоловіком, принцом Вільямом, і трьома дітьми.

За два місяці принцеса Уельська записала з чоловіком відео на підтримку британських олімпійців.